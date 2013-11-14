کنفرانس خبری لاوروف و فهمی/دیدار وزیر دفاع روسیه و عبدالفتاح السیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری مشترک با نبیل فهمی همتای مصری خود در قاهره اظهار داشت: ما به حاکمیت مصر و حق تعیین سرنوشت از سوی شهروندان مصری احترام می گذاریم.

وی با بیان این مطلب افزود: مسکو به اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها پایبند است. لاوروف سفر سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه یه قاهره را دلیلی بر اهمیت بسیار روابط مسکو - قاهره دانست و تاکید کرد: روسیه به امنیت و ثبات پایدار مصر در زمینه سیاسی و اقتصادی اهتمام می ورزد.

وزیر امور خارجه روسیه درباره روابط دوجانبه میان مسکو - قاهره اظهار داشت: طرفین توافق کردند که به زودی دیدارهای دوجانبه ای در سطح کارشناسان در زمینه همکاری صنعتی و تبادل دانش با یکدیگر داشته باشند.

نبیل فهمی نیز خاطرنشان کرد: مصر خواهان همکاری مثمرثمر با روسیه در زمینه های متعدد است به طوری که این امر در راستای منافع قاهره باشد. وی سفر لاوروف و شویگو به مصر را تاریخی توصیف و اعلام کرد که این اقدام گامی در راستای به جریان انداختن روابط دوجانبه محسوب می شود.

از سوی دیگر وزیر دفاع روسیه با عبدالفتاح السیسی همتای مصری خود در قاهره دیدار و درباره همکاری نظامی میان دو کشور رایزنی کرد. همچنین قرار است لاوروف و شویگو امروز با عدلی منصور رئیس جمهور مصر دیدار کنند.