ادامه عملیات ارتش در شمال سینا/درگیری لفظی افراد ناشناس با شیعیان در نزدیکی مقام راس الحسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع نظامی مصری اعلام کردند: ارتش مصر به عملیات در شمال سینا ادامه می دهد و شب گذشته هفت نفر از افراد وابسته به گروههای تکفیری و جهادی را بازداشت کرد.

این منابع افزودند: ارتش مصر همچنین طی عملیاتی در مناطق النور و الحسینات در رفح و مناطق جنوب این شهر و روستاهای شیخ زوید ادوات متعلق به گروههای تکفیری را منهدم کرد.

شاهدان عینی در سینا از محاصره این مناطق از سوی نیروهای ارتش مصر و ایجاد مراکز ایست بازرسی خبر دادند.

از سوی دیگر منابع مصری اعلام کردند: کارهای مرمت مسجد رابعه العدویه به اتمام رسیده است، اما همچنان برگزاری نماز جمعه در آن ممنوع است.

این درحالی است که پایگاه الیوم السابع از درگیری های لفظی میان گروهی از شیعیان و افراد ناشناس در منطقه اطراف مسجد راس الحسین(ع) در قاهره در شب گذشته خبر دادند.

این رسانه مصری اعلام کرد: نیروهای امنیتی مانع ادامه درگیری لفظی میان شیعیان و افراد ناشناس شدند.