بانک مرکزی نرخ دلار را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز شنبه نرخ دلار آمریکا را با 92 ریال افت 24,799 ریال، قیمت پوند را با 187 ریال افزایش 39,962ریال و قیمت یورو را با 34 ریال رشد 33,472 ریال اعلام کرد.

همچنین فرانک سوئیس 27,106 ریال، کرون سوئد 3,740 ریال، کرون نروژ 4,060 ریال، کرون دانمارک 4,488 ریال، روپیه هند 396 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,752 ریال، دینار کویت 87,628 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,128 ریال، یکصد ین ژاپن 24,753 ریال، دلار هنگ کنگ 3,199 ریال، ریال عمان 64,396 ریال، دلار کانادا 23,762ریال، راند آفریقای جنوبی 2,441 ریال، لیر ترکیه 12,220 ریال، روبل روسیه 762 ریال و ریال قطر 6,812 ریال قیمت خورد.

قیمت یکصد دینار عراق 2,132 ریال، لیر سوریه 220 ریال، دلار استرالیا 23,239 ریال، ریال سعودی 6,613ریال، دینار بحرین 65,771 ریال، دلار سنگاپور 19,893 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,891 ریال، یکصد روپیه نپال 559ریال، یکصد درام ارمنستان 6,119 ریال، یوان چین 4,071 ریال، یکصد بات تایلند 78,490 ریال، رینگیت مالزی 7,744 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,336 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,168ریال، افغانی افغانستان 436 ریال، منات آذربایجان 31,615 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,660 ریال، سامانی تاجیکستان 5,197 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,941 ریال تعیین شد.