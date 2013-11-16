سکانس پایانی "زمانی برای عاشقی" ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که تدوین مجموعه توسط امیر شیبان خاقانی در حال انجام است، پخش "زمانی برای عاشقی" نیز از دوشنبه 20 آبان همزمان با هفتم محرم ساعت 23 از شبکه تهران آغاز شده است.

"زمانی برای عاشقی" به کارگردانی محمد حسین لطیفی در 10 قسمت 45 دقیقه‌ای در گروه فیلم و سریال شبکه تهران به تهیه کنندگی معصومه فردشاهین ساخته شده است.

فیلمنامه "زمانی برای عاشقی" که نگارش آن توسط علی اکبر محلوجیان انجام شده و محمد حسین لطیفی با همراهی سید علی میرفتاح بازنویسی کرده است، روایتگر حاج مرتضی با بازی فرهاد قائمیان، بازاری خوشنام و اهل خدا است که یک اتفاق ناخواسته زندگی او را از این رو به آن رو می‌کند. او تصمیم می‌گیرد به حال و هوایی که سال‌ها از آن غفلت کرده، بازگردد...





فرهاد قائمیان، رضا رویگری، عنایت شفیعی، علیرضا اوسیوند، حمید ابراهیمی، نصرت میرعظیمی، کاظم هژیرآزاد، احمد علامه دهر، محمود مقامی، زهره حمیدی، امین ایمانی، ابوالفضل همراه، امیر کاظمی، زهرا سعیدی، لیلا بلوکات، نفیسه روشن، سعیده عرب و ... بازیگران این مجموعه هستند.

مجری طرح و دستیار کارگردان این سریال حسن لبافی، مدیرتولید حسن مصطفوی، مدیر تصویربرداری ابراهیم غفوری، تصویربرداران مهدی امیری، رضا شیبانی، مدیر برنامه ریزی امیرعبّاس لطیفی، طراح چهره پردازی ایمان امیدواری، گروه چهره پردازی حمید مرادی، نوید میرالی، محبوبه تاتلاری، طراح صحنه و لباس بابک پناهی، صدابردار امیر حاتمی، گروه صدا پرویز جلیلی، مصطفی هاتفی، گروه کارگردانی بهنام اعلمی، علیرضا فرحزادی، منشی صحنه سپیده سپهرآرا، عکاس حسن ناحی، تدوین امیرشیبان خاقانی و روابط عمومی محمد میرابی است.