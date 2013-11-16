۲۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۱۸

عمارتکار:

امکانات عمرانی و توسعه زیرساختی بازارچه پرویزخان در شرایط نامطلوبی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک کشور، توجه و تقویت زیرساختی بازارچه پرویزخان را امری ضروری برشمرد و گفت: متاسفانه این بازارچه هم اکنون از لحاظ امکانات عمرانی و توسعه زیرساختی در شرایط بسیار بد و نامطلوبی به سر می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عمارتکار ظهر شنبه در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات بازارچه مرزی پرویزخان در قصرشیرین تشکیل شد، اظهار داشت: مشکلات این بازارچه قدیمی از نزدیک مشاهده و احصا گردید و تصمیمات مقتضی برای برون رفت آن از این مشکلات اتخاذ خواهد گردید.

وی افزود: در بازدیدی که به عمل آمد متاسفانه هیچ نظمی در بازارچه مشاهده نشد و شاهد نابسامانی های زیادی بودیم که هرچه سریعتر باید رفع شوند.

عمارتکار با بیان اینکه بازارچه پرویزخان یکی از بازارچه های با قدمت در کشور است و قدمت آن از طرف عراقی نیز بیشتر است، خواستار سیاست گذاری با برنامه برای آینده آن شد و گفت: اجرای برنامه های شتاب زده چیزی را عوض نمی کند.

مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک کشور یادآور شد: لازم است تا همه چیز مشخص و وظایف تفکیک شود که بتوان مشکلات را مرتفع و شاهد پویایی هرچه بیشتر بازارچه پرویزخان باشیم.

عمارتکار در پایان از همه سازمان ها و نهادهای استان خواست تا برای حل مشکلات بازارچه پرویزخان با یکدیگر تعامل داشته باشند.

