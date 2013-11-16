امکانات عمرانی و توسعه زیرساختی بازارچه پرویزخان در شرایط نامطلوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عمارتکار ظهر شنبه در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات بازارچه مرزی پرویزخان در قصرشیرین تشکیل شد، اظهار داشت: مشکلات این بازارچه قدیمی از نزدیک مشاهده و احصا گردید و تصمیمات مقتضی برای برون رفت آن از این مشکلات اتخاذ خواهد گردید.

وی افزود: در بازدیدی که به عمل آمد متاسفانه هیچ نظمی در بازارچه مشاهده نشد و شاهد نابسامانی های زیادی بودیم که هرچه سریعتر باید رفع شوند.

عمارتکار با بیان اینکه بازارچه پرویزخان یکی از بازارچه های با قدمت در کشور است و قدمت آن از طرف عراقی نیز بیشتر است، خواستار سیاست گذاری با برنامه برای آینده آن شد و گفت: اجرای برنامه های شتاب زده چیزی را عوض نمی کند.

مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک کشور یادآور شد: لازم است تا همه چیز مشخص و وظایف تفکیک شود که بتوان مشکلات را مرتفع و شاهد پویایی هرچه بیشتر بازارچه پرویزخان باشیم.

عمارتکار در پایان از همه سازمان ها و نهادهای استان خواست تا برای حل مشکلات بازارچه پرویزخان با یکدیگر تعامل داشته باشند.