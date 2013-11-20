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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

آیت الله جوادی آملی:

ابن شهرآشوب در علم و عمل جامع بود

ابن شهرآشوب در علم و عمل جامع بود

ساری- خبرگزاری مهر- آیت الله جواد آملی مرجع تقلید شیعیان از ابن شهرآشوب ساروی مازندرانی به عنوان یکی از مشاهیر جامع عقلی و علمی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جوادی آملی در پیامی به نخستین کنگره بین المللی ابن شهرآشوب ساروی اعلام کرد: این علامه برجسته ملقب به شیخ الطایفه بود که این عنوان بسیار ارزشمند به شمار می رود.

وی اظهار داشت: ابن شهرآشوب انسانی جامع در امور عقلی و علمی است و کتاب های فراوانی نوشته است.

آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه ابن شهرآشوب جامع حکمت نظر و عمل بود تصریح کرد: او در علم و عمل جامع بود و گرایش به حق و گریز از باطل داشت.

این مرجع تقلید شیعیان یادآور شد: علامه ابن شهرآشوب کتاب های فراوانی را با بهره گیری از آیات قرآن کریم و لطایف فراوان نوشته است.

به گزارش مهر نخستین کنگره بین المللی ابن شهرآشوب ساروی با حضور رئیس قوه قضائیه در مجتمع پردیس نیروی انتظامی ساری در حال برگزاری است.

این همایش دو روزه است.

کد مطلب 2178779

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