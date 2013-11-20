"روییدن در باد" به جشنواره "فیسی" مادرید رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "روییدن در باد" ساخته رهبر قنبری پیش از این در جشنوارههای مسکو (بخش مسابقه رسمی)، سینکید، آمستردام، خیخون، کودک بنگلور، فبیوفست پراگ، ایمجین ایندیا، بریزبن، رولان بایکوف ارمنستان و فیلم طلایی هند به نمایش درآمده است.
این فیلم درباره نوجوانی ایلیاتی است که شاگرد اول منطقه قشلاق میشود. او در فصل ییلاق باید به پدرش که توان مالی برای استخدام چوپان ندارد کمک کند و این ادامه تحصیلش را به مخاطره میاندازد و این نوجوان با داشتن یک معرفینامه کل امتحانات را در حین کوچ می گذراند.
دهمین جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان مادرید (فیسی) از 27 آبان ماه تا 2 آذر ماه سال جاری در شهر مادرید (اسپانیا) برگزار میشود.
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