جنایت بیروت حاصل تلاش محور اسرائیلی- تکفیری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ نعیم قاسم گفت: انفجار تروریستی نزدیک سفارت ایران در بیروت جنایتی است که ایادی پلیدو جنایتکار حامی تفکر اسرائیلی-تکفیری رقم زده اند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان افزود: محور اسرائیل و تکفیری ها چند سالی است که منطقه را هدف قرار داده اند و آمریکا به طور مستقیم از آن حمایت می کند و هدف ترورریستها بی ثباتی و ایجاد هرج و مرج است.

نعیم قاسم بیان کرد: آنچه رخ داده است بخشی از تلاشهای تروریستی است که همه را شامل می شود و به گروه خاصی نیست و هر فرد و گروهی که خود را از اقدامات تروریستی در لبنان و منطقه مصون می داند در توهم به سر می برد زیرا تروریستها به کسی رحم نمی کنند.

وی ضمن درخواست از همه برای مقابله با تروریسم افزود: می توان اوضاع را قبل از اینکه پیچیده تر شود با تفاهم حل و فصل کرد و حل مشکل باید از راههای سیاسی باشد.