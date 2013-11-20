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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۲۱:۱۱

نعیم قاسم:

جنایت بیروت حاصل تلاش محور اسرائیلی- تکفیری است

جنایت بیروت حاصل تلاش محور اسرائیلی- تکفیری است

معاون دبیر کل حزب الله لبنان با ابراز انزجار از انفجارهای روز گذشته در نزدیکی سفارت ایران دربیروت آن را نتیجه تلاشهای محور اسرائیلی-تکفیری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ نعیم قاسم گفت: انفجار تروریستی نزدیک سفارت ایران در بیروت جنایتی است که ایادی پلیدو جنایتکار حامی تفکر اسرائیلی-تکفیری رقم زده اند.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان افزود: محور اسرائیل و تکفیری ها چند سالی است که منطقه را هدف قرار داده اند و آمریکا به طور مستقیم از آن حمایت می کند و هدف ترورریستها بی ثباتی و ایجاد هرج و مرج است.

نعیم قاسم بیان کرد: آنچه رخ داده است بخشی از تلاشهای تروریستی است که همه را شامل می شود و به گروه خاصی نیست و هر فرد و گروهی که خود را از اقدامات تروریستی در لبنان و منطقه مصون می داند در توهم به سر می برد زیرا تروریستها به کسی رحم نمی کنند.

وی ضمن درخواست از همه برای مقابله با تروریسم افزود: می توان اوضاع را قبل از اینکه پیچیده تر شود با تفاهم حل و فصل کرد و حل مشکل باید از راههای سیاسی باشد.

کد مطلب 2179406

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