به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 از فردا شنبه 2 آذر ماه، سه روز پیش از آغاز ثبت‌نام بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

این دفترچه (دفترچه شماره 1) حاوی شرایط و ضوابط ثبت‌نام و کد رشته‌های امتحانی هر یک از گروه‌های آموزشی است که از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر می‌شود.

هر یک از داوطلبان علاقه‌مند به ثبت‌نام می‌توانند از روز شنبه 2 آذرماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به دریافت این دفترچه و مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

ثبت‌نام برای شرکت در آزمون دکتری سال 93 از روز سه‌شنبه 5 آذر ماه آغاز می‌شود و تا روز دوشنبه 11 آذرماه ادامه دارد.