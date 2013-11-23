به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر روسیه بعد از ظهر امروز شنبه پی گرفته شد که در یکی از این بازی‌ها تیم‌های توماسک و روبین کازان به مصاف یکدیگر رفتند. در این دیدار که در ورزشگاه ترود شهر تامسک برگزار شد تیم روبین کازان با یک گل برابر میزبان خود به برتری دست یافت.

تنها گل این بازی را سیارهی کیسیلیاک در دقیقه 80 به ثمر رساند. سردار آزمون بازیکن ملی‌پوش ایرانی در این بازی از دقیقه 69 جایگزین موخامت شین شد و 21 دقیقه در ترکیب تیمش قرار گرفت. این بازیکن یک گل هم به ثمر رساند که داور آن را نپذیرفت.

روبین کازان با این برد 20 امتیازی شد و در رده دهم جدول رده‌بندی لیگ روسیه قرار گرفت. تیم زنیت سن پترزبورگ با کسب 36 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی لیگ روسیه ایستاده است.