مرتضي تمدن درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي "مهر" درخصوص تامين بودجه طرح هاي عمراني،گفت: در گزارش عملكرد بودجه كه ازسوي وزير اقتصاد ودارايي ورييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي درمجلس ارائه گرديد،ابرازاميدواري شده بود طي سال جاري بخش مربوط به تملك دارايي ها تحقق يابد وبه نظرمن نيز مشكلي براي تحقق اين امر وجود ندارد.

وي افزود: متاسفانه درحال حاضر با گذشت بيش ازپنج ماه ازسال هنوزموافقت نامه بسياري ازطرح هاي عمراني مبادله نشده ودليل قانع كننده وروشني براي اين تاخيرازسوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي عنوان نگرديده است.

تمدن با بيان اينكه هنوز ازعدم تخصيص منابع طرح هاي عمراني گزارشي به مجلس نرسيده است،اظهارداشت: درسال گذشته بودجه بيشتر طرح هاي عمراني به طور كامل تخصيص نيافته و ميانگين تخصيص منابع بيشتراين طرح ها بين 30 تا 40 درصد بوده كه درنتيجه ديون قابل توجهي برجا مانده است.

وي ادامه داد: اين بدين معني است كه درصورت تبادل موافقت نامه طرح هاي عمراني، مقدارقابل توجهي ازمنابع اخذ شده بايد درمرحله اول صرف جبران وپرداخت ديون سال قبل گردد وبعد ازآن هزينه هاي سال جاري لحاظ شود.

عضو هيئت رييسه كميسيون برنامه وبودجه مجلس خاطرنشان كرد: بدين ترتيب طرح هاي عمراني درسال جديد با كسري بودجه مواجه شده وطرح وپروژه هايي كه پايان آنها سال 1384 تعيين شده بود،در سال بعدي خاتمه خواهند يافت.