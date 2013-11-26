استانهای"شن جن" و اصفهان تولیدات مشترک داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوان خی که در راس هیاتی هفت نفره از فعالان اقتصادی شهر شن جن به اصفهان سفر کرده بود ، در دیدار با مسئولین اتاق اصفهان تصریح کرد: حجم تجارت در شن جن در سال گذشته 466 میلیارد دلار در یک هزار زمینه کاری بوده است.

وی از آمادگی استان شن جن جهت تولید مشترک با سرمایه گذاری مشترک دو طرف خبر داد و گفت: طرف چینی می تواند به جای وجه نقد کالاهایی مانند سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از طرف ایرانی دریافت کند.

رئیس اتاق بازرگانی شن جن از آمادگی چین در جهت ایجاد مرکز تجاری چین در ایران در مساحت 30 هزار متر مربعی خبر داد و گفت: 300 تولید کننده معتبر چینی آمادگی حضور در این مرکز تجاری را با هدف توسعه مبادلات دو کشور را دارند.

وی به مرکز تجاری 60 هزار متر مربعی چین در عربستان اشاره کرد و افزود: در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس چین توانسته بازار اختصاصی ایجاد کند.

ژوان خی تبادل کالای چینی در برابر نفت خام ایران در بخش های مختلف را نیازمند ایجاد واسطه بین دو کشور دانست و ادامه داد: ایجاد شرکت های مشترک چینی و ایرانی در ایران می تواند مباحث مالی دو طرف را حل و فصل کند.

ابوالقاسم سرتیپی عضو هیئت رییسه اتاق اصفهان نیز در این جلسه گفت: ارتباطات میان ایران و چین به هزاران سال قبل باز می گردد و طی چند سال گذشته حجم مبادلات دو کشور هشت برابر شده است.

وی چین را بزرگترین شریک تجاری ایران دانست و ادامه داد: مسایل مالی بین دو کشور مهمترین مانع افزایش حجم تجارت است که طرف چینی باید در این زمینه فعال تر عمل کند.

