۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۴۶

جدول قیمت سکه و ارز در سه‌شنبه/ دلار 2950 تومان شد

جدول قیمت سکه و ارز در بازار در روز سه شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه هفته جاری در بازار 869 هزار تومان، طرح قدیم 868 هزار تومان، نیم سکه 447 هزار تومان، ربع سکه 254 هزار تومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1252 دلار است.

در همین حال،، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2950 تومان، هر یورو را 3980 تومان، هر پوند را 4750 تومان و هر درهم امارات را 812 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه سه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 869000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 868000
نیم سکه 447000
ربع سکه 254000
1 گرمی 170000
هرگرم‌طلای18عیار 89000
نوع ارز  
دلار آمریکا 2950
یورو 3980
پوند انگلیس 4750
درهم امارات 812

 

