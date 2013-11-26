به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه هفته جاری در بازار 869 هزار تومان، طرح قدیم 868 هزار تومان، نیم سکه 447 هزار تومان، ربع سکه 254 هزار تومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1252 دلار است.

در همین حال،، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2950 تومان، هر یورو را 3980 تومان، هر پوند را 4750 تومان و هر درهم امارات را 812 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز