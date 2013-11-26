عدم تخصیص اعتبار طرح های شهرک صنعتی چادگان را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله معتمدی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خود با سرمایه گذاران شهرک صنعتی چادگان اظهار داشت: با راه اندازی این شهرک می توان اشتغالزایی جوانان و رفع معضل یبکاری در این شهرستان را به طور جدی مرتفع کرد.

وی از راه اندازی خط انتقال آب به شهرک صنعتی چادگان خبر داد و گفت: کلیه سرمایه گذاران می توانند جهت انشعاب آب طر ح های در حال اجرای خود از طریق اداره آب و فاضلاب شهری شهرستان اقدام کنند.

فرماندار شهرستان چادگان همچنین از تامین اعتبارات و تسهیلات طرح های پویای سرمایه گذاران در شهرک صنعتی خبر داد و قول مساعد داد تا به تامین اعتبارات مورد نیاز سرمایه گذاران اقدام کند.

سرمایه گذاران نیز عدم همکاری ادارات و بانک ها نسبت به جذب و تخصیص اعتبارات در سال های گذشته را یکی از عوامل عدم پیشرفت طرح ها در شهرک صنعتی برشمردند.



