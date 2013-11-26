هزينه هاي جاسوسي غرب با وجود فيسبوک 60 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، احد بزرگي امين عصر سه شنبه در همايش پيشگيري از جرم در حوزه جرايم رايانه اي واينترنتي در تبريز با اعلام اين مطلب افزود: در عصر حاضر قدرت هاي بزرگ از هر ابزاري براي جاسوسي استفاده مي کنند و در حال حاضر اينترنت و فضاي مجازي بهترين ابزاري است که آنها در اختيار دارند چون هزينه‌هاي کمتري در مقايسه با ابزار نظامي دارند.

وي با بيان اينکه از طريق فيس بوک کشورهايي همچون آمريکا مي توانند به راحتي اطلاعات مورد نيازشان را در اختيار داشته باشند، افزود: عضويت در سايت هايي همچون فيس بوک و قرار دادن اطلاعات شخصي‌ در آن ممکن است براي برخي افراد موضوع مهمي نباشد اما اين در آينده براي آنها پيامدهاي جدي در پي دارد. شکي نداشته باشيد که قدرتهاي جهان در عصر حاضر از طريق فيس بوک از افراد جاسوسي مي‌کنند.

به گفته اين کارشناس در حقيقت چيزي که کاربر مشاهده مي کند تنها نوعي نقاب است که لينک واقعي را درون خود پنهان کرده است، ادامه داد: وبگرد با کليک بر روي پست هايي مستقيما به سوي سايتي هدايت مي شود که حاوي کدهاي مخرب است، اين کدها که شامل ويروسها و يا برنامه ها جاسوسي است به رايانه کاربر قرباني تزريق مي شود.

وي ادامه داد: کار به اينجا ختم نمي شود، به طوري که اين کدها تمام تماسهاي کاربر را هم آلوده کرده و به اين ترتيب قرباني، تنها با يک کليک ساده بر روي اين مطالب در واقع پروفابل و اکانت خود را به همراه اکانت تمام دوستان را تقديم اين سارقان مي کند.

بزرگي امين با بيان اينکه از ديگر خطرات شبکه هاي اجتماعي چون فيسبوک، اين است که گروهي از برنامه هاي جانبي هستند که براي ورود به آنها لزوما بايد يک سري اطلاعات شخصي را وارد کرد، افزود: مديران اين وب سايت ها به طور معمول بر حريم شخصي تاکيد مي کنند و حريم شخصي و امنيت کاربران را از اهم وظايف خود مي دانند، در حالي که در عمل به نظر مي رسد به اين تاکيدات ترديد دارند.

وي با بيان اينکه حريم خصوصي اطلاعات شخصي يکي از مهمترين و جنجالي ترين مباحثي است که از ابتداي ورود اينترنت و ظهور شبکه هاي اجتماعي مطرح شد افزود: اما جالب اينجاست که در اين محيط برخلاف محيط حقيقي افراد با آغوشي باز اطلاعات شخصي خود را در اختيار ديگران قرار مي دهند.

سرهنگ بزرگي امين افزود: ضروري است کاربران شبکه هاي اجتماعي نسبت به سطح محرمانگي اطلاعات خود با جديت بيشتري برخورد کنند.

وي ضمن توصيه به خانواده ها جهت نصب يک برنامه‌ي امنيت اينترنتي براي کودکانشان افزود: علاوه بر نصب نرم‌افزارهاي امنيتي قوي از محصولات شرکت‌هاي قابل اعتماد براي دفاع از خانواده‌ي خود در برابر هکرها، سارقان هويت، کلاهبرداران ايميلي و تبهکاران، بايد برخي از قوانين ابتدايي ايمني در اينترنت را نيز دنبال کرده و از قدرت تعقل خود استفاده کنند.