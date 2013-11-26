بسیج تجلی اوج بصیرت و ولایتمداری در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال محمد بیگی عصر سه شنبه در جمع بسیجیان این شهرستان افزود: خلوص نیت، توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار علیه السلام و تبعیت از ولایت فقیه رمز جاودانگی بسیج است.

وی همچنین اظهارداشت: حرکت حماسی و عاشورایی ملت بسیجی ایران اسلامی در مقابله با جهان کفر امروز به عنوان یک اسوه برتر در اذهان عمومی جهان ثبت و ضبط شده است.

فرماندار لنگرود اذعان داشت: بسیجی ولایتمدار محض است و در عرصه خدمت به نظام، صیانت و حفاظت از اهداف و آرمان‌ های انقلاب پیشقراول بوده و خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بسیج به گروه و افراد خاصی وابسته نیست و به تک تک آحاد ملت بزرگ ایران تعلق دارد، افزود: بسیج تجلی اوج بصیرت و ولایتمداری در جامعه با تکیه بر مکتب عاشورا است.

محمد بیگی در ادامه یادآورشد: انتقال فرهنگ بسیج در قالب برنامه ‌های متنوع و محوری متناسب با گروه ‌های مختلف جامعه با بازخوانی خاطرات ‌در عرصه‌ های متفاوت انجام شود.