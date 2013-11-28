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۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۹

در نشست خبری مطرح شد؛

ماسارو: امروز دو تیم مطرح با هم بازی کردند/ اودو: در ایران وقت کمی داشتیم

ماسارو: امروز دو تیم مطرح با هم بازی کردند/ اودو: در ایران وقت کمی داشتیم

عضو تیم فوتبال میلان با اشاره به اینکه مسابقه با پرسپولیس، یک بازی بزرگ بود، زیرا آث میلان که بیشترین برد بین‌المللی و پرسپولیس هم بیشترین طرفداران را در آسیا دارد، گفت: از برگزاری این بازی خیلی خوشحالم زیرا هم بازی خیلی خوب برگزار شد و هم ما پیروز شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیل ماسارو در پایان بازی با پیشکسوتان پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: از فرودگاه شاهد استقبال شدید هواداران بودیم. من به عنوان وکیل تیم با نفرات میلان خیلی صحبت‌ کرده بودم که چنین استقبالی در ایران چه در فرودگاه و چه در ورزشگاه وجود خواهد داشت.

وی افزود: بازی بین دو تیم بزرگ بود، آث میلان که بیشترین برد بین‌المللی را دارد و پرسپولیس که بیشترین طرفداران را در آسیا دارد. خیلی خوشحالیم زیرا بازی خیلی خوب برگزار شد و در نهایت پیروز شدیم.

عضو تیم فوتبال میلان با بیان اینکه به عنوان نماینده باشگاه میلان از همه ایرانی‌ها تشکر می‌کند، اظهار کرد: امروز صبح هم به شیرخوارگاه (آمنه) رفتیم و پولی را به آنها هدیه کردیم. برای ما خیلی خوب بود که خنده کودکان را دیدیم و غم دل ما را باز کرد.

ماسیمو اودو هم در این نشست در خصوص حضورش در ایران و شرایط کشورمان تاکید کرد: ما بیشتر فرودگاه را دیدیم، بعد استادیوم را. امروز صبح هم رفتیم کاخ سعدآباد را دیدیم که بسیار زیبا بود. وقت کمی داشتیم، ان شاء الله دفعه بعدی بیشتر وقت بگذاریم که جاهای زیباتری را از ایران ببینیم.

کد مطلب 2184816

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