به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه سه جلدی «زیر و بم داستان» نوشته مرحوم حسین حداد با حضور محسن مومنی‌شریف، رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، محمد حسنی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، اعضای خانواده مرحوم حداد و جمعی از نویسندگان از جمله رضا امیرخانی، جواد محقق، محمدعلی گودینی، احمد دهقان، احمد عربلو، علیرضا قزوه، محمد حنیف، مصطفی رحماندوست و مجتبی رحماندوست در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در این برنامه محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با گرامیداشت هفتمین سالمرگ مرحوم حسن حداد «هفت سال پیش در این روزها، همه ما ایام سختی را با آقای حداد می‌گذراندیم و صدای پای حادثه‌ای را که به زودی اتفاق می‌افتاد، می‌شنیدیم» با نقل خاطره‌ای مشترک از خودش و رضا امیرخانی درباره مرحوم حسین حداد گفت: ما با آقای امیرخانی در شیراز و سر مزار حافظ بودیم که یک عارف دلسوخته هم آنجا حضور داشت و من از او خواستم که برای کسی که روزهای پایانی عمرش را سپری می‌کند، فالی بگیرد که این بیت آمد: «آن یار کزو خانه ما جای پری بود/ سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود». با این تفال، ما حساب کار دستمان آمد و او هم گفت که معنی این فال این است که صاحب فال طلب استغنای عمر دارد.

وی افزود: آقای حداد وظیفه خودشان را خوب تشخیص داده‌اند. او تا پایان عمر تلاش کرد و در حوزه ادبیات کار کرد اولین کارش کتاب «گلچهر» بود که مصاحبه‌هایی با آقای رحماندوست، آقای سرشار و آقای عموزاده خلیلی انجام داد، اما گاهی کارها و گرفتاری‌هایی پیش می‌آمد که وقت او را برای این قبیل پژوهش‌ها می‌گرفت و لذا آقای حداد تصمیم گرفت کتاب‌های حوزه جنگ را شناسایی کند و کتاب‌شناسی جنگ را در حوزه ادبیات کودک و نوجوان تکمیل کند.

رئیس حوزه هنری اضافه کرد: او وقتی از کتاب سترگ «زیر و بم داستان» صحبت می‌کرد، نوعی شوق در چشمانش وجود داشت. طراحی این کار بیش از 10 سال زمان برده بود. من آخرین وصیت مرحوم حداد را یادم می‌آید؛ آن زمان بحث این بود که وزارت ارشاد امتیاز کتاب آقای حداد را بخرد. من این موضوع را به آقای پرویز که آن زمان معاون فرهنگی وزیر ارشاد بود گفتم و ایشان هم موافقت کردند و گفتند که شما (مومنی) موضوع را از طرف من پیگیری کن، اما نمی‌دانم که چگونه شد که دو ساعت بعد آقای حداد بیهوش شد و پس از چند ساعت درگذشت.

مومنی شریف اضافه کرد: کتاب «زیر و بم داستان» اثری است که همه ما نیازمند مراجعه به آن هستیم و به نظر من هرچه یک نویسنده درباره فن داستان‌نویسی دارد، در این کتاب هست.

وی در عین حال با اشاره به اهمیت آموزش داستان نویسی برای تبدیل شدن یک فرد به داستان نویس گفت: توجه کتاب «زیر و بم داستان» به نویسندگان خارجی هم خوب است. در این کتاب می‌بینیم که اینگونه هم نیست که حرف آنها حدیث قدسی باشد. اتفاقاً ما هم صاحب نظر هستیم و اگر بادقت نگاه کنید، می‌بینید که ما هم حرف‌هایی داریم که ادبیات و هنر گرفتارِ در بن بست جهان را نجات دهد.

در پایان این برنامه با اهدای لوح سپاس و هدایای نقدی و یک تابلو فرش نفیس به خانواده مرحوم حسین حداد، از یک عمر تلاش ادبی وی تقدیر شد. همچنین از تلاش‌های محمد حنیف هم به خاطر بازنویسی کتاب «زیر و بم داستان» که انتشارات عصر داستان آن را به چاپ رسانده است، تقدیر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، داستان و انواع آن، ایده داستانی و طرح اولیه، فعالیت ناخودآگاه ذهن یا جستجوی خودآگاه، شخصیت‌پردازی، گفتگو، صحنه‌پردازی، گره‌افکنی و گره‌گشایی، زاویه دید، درونمایه و حقیقت‌مانندی، زبان و نماد، انتخاب نام داستان، آغاز و انجام داستان، بازبینی و بازنویسی، نویسنده و ناشر، نویسنده و ناشر و عادت‌ها و ظرافت‌های کاری داستان‌نویسان، 16 فصل «زیر و بم داستان» را تشکیل می‌دهند. این مجموعه سه‌جلدی با تصحیح و بازنویسی دکتر محمد حنیف از سوی انتشارات عصر داستان با شمارگان 1100 به قیمت ‌دوره‌ای 54 هزار تومان به ویترین کتابفروشی‌ها راه یافته است.