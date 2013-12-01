بانک مرکزی نرخ ارزهای دولتی را ثابت اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز 24,815 ریال، قیمت پوند انگلیس 40,620 ریال و قیمت یورو تعیین شد.

همچنین قیمت فرانک سوئیس 27,385 ریال، کرون سوئد 3,791 ریال، کرون نروژ 4,048 ریال، کرون دانمارک 4,521 ریال و روپیه هند 398 ریال است.

نرخ درهم امارات متحده عربی 6,759 ریال، دینار کویت 88,154 ریال، یکصد روپیه پاکستان 22,897 ریال، یکصد ین ژاپن 24,224 ریال و دلار هنگ کنگ 3,201 ریال اعلام شد.

بانک مرکزی هر ریال عمان را معادل 64,456 ریال ایران تعینی کرد، در حالی که ارزش دلار کانادا 23,380 ریال و راند آفریقای جنوبی 2,439 ریال است.

لیر ترکیه 12,302 ریال، روبل روسیه 750 ریال، ریال قطر 6,817 ریال، یکصد دینار عراق 2,138 ریال، لیر سوریه 220 ریال و دلار استرالیا 22,608 ریال قیمت خورد.

هر ریال سعودی با 6,618 ریال ایران هم ارزش شد، در حالی که دینار بحرین معادل 65,823 ریال، دلار سنگاپور معادل 19,772 ریال، 10 روپیه سریلانکا معادل 1,891 ریال و یکصد روپیه نپال معادل 24,695 ریال بود.

یکصد درام ارمنستان 6,144 ریال، یوان چین 4,072 ریال، یکصد بات تایلند 77,451 ریال، رینگیت مالزی 7,696 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,444 ریال و یکصد تنگه قزاقستان 16,098 ریال تعیین شد.

بانک مرکزی نرخ افغانی افغانستان را 436 ریال، منات آذربایجان را 31,636 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,657 ریال، سامانی تاجیکستان 5,199 ریال و بولیوار ونزوئلا را 3,949 ریال اعلام کرد.

