همدانی ها برای «جایی برو که دلت می برد تو را» سنگ تمام گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، تأثیر مثبت ترجمه بر ادبیات هر کشوی غیر قابل انکار است و در این زمینه رمان نویسی نیز بخش مهمی از ادبیات هر کشور را تشکیل می دهد و یکی از منابع مهم ترجمه متون ادبی به حساب می آید بنابراین به نظر می رسد که نیاز به ترجمه آثار برگزیده جهانی در حال حاضر بیشتر از پیش احساس می شود بنابراین آثار مناسبی که از زبان های مختلف به فارسی ترجمه شده و در اختیار عموم قرار می گیرد با استقبال خوبی نیز روبرو می شود که انتشار برخی از آنها حتی به چاپ های متعدد نیز می رسد.

از همین وادی در هشتمین نمایشگاه کتاب همدان شاهد بودیم که کتاب «جایی برو که دلت می برد تو را» اثر نویسنده ایتالیایی خانم « سوزانّا تامارو» جدیدترین ترجمه بهروز دیجوریان شاعر و مترجم همدانی مقیم ترکیه به فارسی با حضور مترجم و امضاء کتاب برای دوستدارانش در این نمایشگاه با بیش از 550 عدد فروش، پرفروش ترین کتاب نمایشگاه شد.

البته این کتاب در مدت دو سه ماهی که چاپ شده با استقبال بسیار خوب خوانندگان ایرانی به چاپ چهارم نیز رسیده است همچنان که علاقمندان به کتاب اطلاع دارند در سال گذشته نیز رمان «رز گمشده» اثر سردار اُزکان با ترجمه استاد دیجوریان پرفروش ترین کتاب هفتمین نمایشگاه کتاب همدان شده بود.

این شاعر و مترجم، متولد فروردین 1340 همدان است که در سال 1359 برای ادامه تحصیل به ترکیه رفت و از دانشگاه تکنیک استانبول در رشته مهندسی متالورژی فارغ التحصیل شده و در دانشگاه استانبول در رشته مدیریت منابع انسانی به تحصیلات سطوح بالاتر ادامه داد.

کتا شعر دیجوریان به زبان ترکی استانبولی در ترکیه چاپ شد

وی که فرزند شاعر و ادیب فقید همدانی، مهدی دیجور صاحب دیوان شعر "شرح شب دیجور" است اکنون در استانبول زندگی می کند و کتاب شعر او با عنوان "و قلب و کندو و بُرجِ دختر"(ve kalp ve kovan ve KIZ KULESİ) در سال 2010 به زبان ترکی استانبولی در ترکیه چاپ شد و در مدتی کم تر از یک سال به چاپ چهارم رسید.

بهروز دیجوریان درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کتاب نویسنده ایتالیایی «سوزانا تامارو» وقتی به چاپ رسید بازتاب زیادی داشت، گفت: این کتاب که رویداد سال نامیده شد به سرعت در لیست کتاب های پر فروش جهان قرار گرفت و برای مدت های زیادی جای خود را به کتاب دیگری واگذار نکرد، همچنین این کتاب بعد از رمان «نام گُل سرخ» اثر اومبرتو اکو (Eco)موفق ترین رمان ایتالیا به حساب آورده شده است.

وی در مورد داستان کتاب که دارای نام اصلی Va’ dove ti porta il cuore است، اظهار داشت: کتاب از نامه هایی فرستاده نشده از طرف پیرزنی هشتاد ساله به نوه اش که به سفر دوری رفته است، تشکیل شده که می تواند هم درد دل و هم وصیت او باشد.

وی ادامه داد: رمان با زبانی سلیس و ساده، روزمره، صمیمی و صادقانه روی کاغذ آمده است و زن پیر همچنانکه بخش های نهانی زندگی خود و دخترش را آشکار می کند در عین حال هم خود و هم دخترش را زیر ذره بین قرار می دهد و در مورد خود یک حساب و کتاب درونی انجام می دهد.

وی گفت: او می خواهد احساساتش را در مقابل عرف و عادات تغییر داده و ارزش های زیر و رو شده با محبت و با دانش به نوه اش انتقال دهد و انجام هر آنچه را که خود در جوانی موفق به انجامش نشده بود به او پیشنهاد دهد.

استقبال مردم همدان از کتاب ترجمه شده حوشایندکننده است

دیجوریان که ساکن استانبول است با مثبت ارزیابی نمودن استقبال مردم همدان از کتاب و بخصوص کتاب ترجمه شده وی افزود: هر روز پیغام های الکترونیکی زیادی از کسانی که کتاب را خوانده اند و تشکر و لطف خودشان را از محتوا و همچنین ترجمه شیوا و روانش نیز ابراز می کنند، دریافت می کنم.

وی اظهار داشت: همچنین از دانشگاه ها، دانشجویان و اساتید دانشگاه بوعلی استقبال خوبی از کتاب شده و دانشجویان دانشگاه پیام نور نیز مرا برای آشنایی بیشتر و سخنرانی در بهمن ماه به دانشگاهشان دعوت کردند.

این شاعر و مترجم همدانی در مورد نویسنده این کتاب نیز گفت: خانم «سوزانّا تامارو» (Suzanna Tamaro) در سال 1957 به عنوان دختر یک خانواده اشرافی در شهری در تریسته (Trieste) به دنیا آمد وکودکی سختی را گذرانده و در سال 1976 در 19 سالگی شاهد زلزله فریولی بود و بیماری مرگباری که در بیست و پنج سالگی از سر گذراند در او تأثیرات عمیقی به جا گذاشت.

وی ادامه داد: سوزانا نوشتن را در بیست و هفت سالگی آغاز کرد و بعد از چندین تجربه ناموفق اولین کتابش "تنها برای یک صدا" برای او صدایی کرده و کتاب "جایی برو که دلت می برد ترا" که در سال 1994 به چاپ رسید نویسنده را به شهرتی جهانی رساند.

وی تاکید کرد: این کتاب پر فروش ترین رمان قرن در ایتالیا شده و همزمان در کشورهای مختلف جهان در لیست پرفروش ترین ها قرار گرفته است .

لازم به ذکر است اشعار و ترجمه های بهروز دیجور در ایران، ترکیه، امریکا، انگلیس، هندوستان، مجارستان، هلند، ایتالیا، فرانسه و...در مجلات مختلف ادبی به چاپ رسیده و از کارهای چاپ شده وی در ایران می توان از کتاب های پرفروش "رُز گمشده" و "وقتی چراغ های زندگی روشن می شوند" آثار "سردار اُزکان" و کتاب مشهور "راز" اثر "روندا بایرن" را نام برد.



