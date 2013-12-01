جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه جاری در بازار 872 هزار تومان، طرح قدیم 872 هزار تومان، نیم سکه 441 هزار تومان، ربع سکه 263 هزار تومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) 1255 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2957 تومان، هر یورو را 4010 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 811 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز