۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۹

یورش گسترده نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی

رسانه های خارجی از یورش گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی خبر دادند که طی آن دهها نمازگزار فلسطینی به سبب استفاده صهیونیستها از گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز با یورش به مسجدالاقصی که در آن از گاز اشک آور استفاده کردند که باعث خفگی دهها نمازگزار فلسطینی شد.

بر اساس این گزارش، دهها نفر از نمازگزاران فلسطینی امروز در مسجدالاقصی در پی یورش گسترده نظامیان رژیم صهیونیستی به این مکان مقدس مصدوم شدند.

شمار زیادی از نیروهای گارد و پلیس رژیم صهیونیستی پس از نماز جمعه به مسجدالاقصی یورش بردند و با گاز اشک آور به جان نمازگزاران فلسطینی افتادند که بر اثر آن دهها نفر از نمازگزاران دچار خفگی شدند.

شاهدان عینی گزارش دادند درگیری هایی در صحنهای مسجدالاقصی پس از نماز جمعه رخ داد و شمار زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی به باب المغاربه به مسجدالاقصی یورش بردند و با گاز اشک آور به نمازگزاران در داخل مصلی مسجد حمله ور شدند که به مصدومیت دهها نفر از نمازگزاران منجر شد.

