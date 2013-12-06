یورش گسترده نظامیان صهیونیست به مسجدالاقصی

شمار زیادی از نیروهای گارد و پلیس رژیم صهیونیستی پس از نماز جمعه به مسجدالاقصی یورش بردند و با گاز اشک آور به جان نمازگزاران فلسطینی افتادند که بر اثر آن دهها نفر از نمازگزاران دچار خفگی شدند.



شاهدان عینی گزارش دادند درگیری هایی در صحنهای مسجدالاقصی پس از نماز جمعه رخ داد و شمار زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی به باب المغاربه به مسجدالاقصی یورش بردند و با گاز اشک آور به نمازگزاران در داخل مصلی مسجد حمله ور شدند که به مصدومیت دهها نفر از نمازگزاران منجر شد.