چاه هاي آب نيروگاه مفتح از مدار خارج مي شود/ انتقال پسآب قبل از تابستان 93

محمدناصر نیکبخت در گفتگو با مهر در خصوص اقدامات انجام شده براي كاهش مصرف آب توسط نيروگاه شهيد مفتح از منابع زيرزميني گفت: پيگيري هايی از مسئولان وزارت نيرو صورت گرفته، تا بتوانيم چاه هايي كه توسط اين مجموعه استفاده مي شود از مدار خارج كنيم.

وي ادامه داد: در آخرين ديدار با وزير نيرو وي از طرح هاي همدان براي اين نيروگاه استقبال كرد و دستور داد اعتبار مناسبي براي انتقال پسآب تصفيه خانه فاضلاب همدان كه قسمتي از آب آن مي تواند نيروگاه را از استفاده از چاه ها بي نياز كند به این مجموعه تخصيص يابد و در نهايت 35 ميليارد تومان اعتبار به اين طرح اختصاص يافته است.

نيك بخت با اشاره به اينكه ماهيانه پنج ميليارد تومان به اين طرح تزريق می شود، گفت: تا قبل از آغاز تابستان سال آينده اين طرح اجرا مي شود و چاه هاي مورد استفاده نيروگاه از مدار خارج خواهد شد .

وی با بیان اینکه در این طرح 20 چاه از مدار خارج ميشود و يكي از برج هاي خنك كننده نيروگاه نيز با قولي كه معاون وزير نيرو داده تا پايان سال جاري آماده بهره برداري خواهد شد، گفت: در خصوص علت ساخت چنين نيروگاهي در منطقه كم آب باید گفت که اين نيروگاه در سال هاي گذشته ساخته شده و از آناني كه آن را ساخته اند بايد علت مكان يابي را سئوال كرد.

نيك بخت عنوان كرد: وزارت نيرو مطالعاتي در خصوص ایجاد نيروگاه بادي در استان همدان انجام داده كه هنوز نتايج آن مشخص نيست و سدهاي موجود در دست ساخت و اجرا در راستاي برنامه ريزي بلند مدت تامين آب استان همدان است.

فروكش كردن آب چاه هاي دشت هاي فامنين و كبودرآهنگ در سال هاي اخير و رسيدن عمق آنها به 260 متر در اين منطقه كه يكي از عوامل آن استفاده 20 حلقه چاه براي خنك كردن برج نيروگاه شهيد مفتح است موجب شده مسئولان به دنبال راه چاره اي براي كاهش تاثير اين نيروگاه بر وضع كم آبي منطقه باشند.