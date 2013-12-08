برندسازی شهرها، عامل تاثیر گذار در جذب گردشگر

به گزارش خبرنگار مهر، بابک بادکوبه شامگاه شنبه با حضور در شورای شهر گرگان ضمن اعلام خبر فوق افزود: برند سازی یکی از روش های پر کاربرد در دنیا است و تجربه بین المللی آن نشان داده می توان با این روش سبب جذب گردشگر و سرمایه گذار شد که به تبع آن نقدینگی در شهر افزایش می یابد.



وی ادامه داد: مسئولان شهرستانی و استانی و مردم باید به این باور برسند که شهر و استان آنها قابلیت برند شدن را دارد و همانند سایر کشورها جهت کمک به اقتصاد در این راستا قدم بردارند.



بادکوبه اضافه کرد: اصفهان، تبریز از جمله شهرهایی در کشور هستند که در این زمینه به طور جدی فعالیت کرده و اکنون به نتایج مطلوب و دلخواه رسیده اند.



این مشاور برندسازی و تبلیغات تصریح کرد: با توجه به آداب و رسوم کهن این مرزو بوم وتنوع اقلیمی بستر مناسب برای برندشدن شهر گرگان فراهم است.



وی همجواری شهر گرگان را با کشور ترکمنستان یک امتیاز بزرگ در بحث جذب گردشگر و تجارت خارجی دانست و اذعان کرد: بستر این شرایط طلایی برای کمتر شهری در سطح کشور فراهم است که خوشبختانه شهرستان گرگان نیز از این نعمت بی نصیب نمانده است.



بابک بادکوبه تلاش و مساعدت مسئولین در جهت پیشبرد این اهداف و برنامه ها را ضروری دانست و بیان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی مطلوب این منطقه جهت جذب گردشگر، به سرعت شهر گرگان تبدیل به برند خواهد شد.



مدیر موسسه مالی و اعتباری آرمان نیز در ادامه گفت: این موسسه آمادگی هرگونه حمایت مادی و معنوی را در راستای استراتژی برندیگ شهر گرگان دارد.

علیرضا پایین محلی ضمن اعلام خبر فوق افزود: قدمت چند هزار ساله این شهر، پتانسیل های طبیعی و آداب و رسوم خاص در این خطه، بستر مناسبی جهت برند شدن شهر را فراهم آورده است.

وی ادامه داد: این موسسه به نوبه خود برای توسعه و ارتقا سطح شهر گرگان از هیچ تلاشی مضایقه نخواهد کرد از این رو کارشناسان متخصص را برای ارزیابی و برندسازی این شهر پای کار آورده است.

وی تصریح کرد: همواره سیاست موسسه بر اساس جذب سرمایه گذار بومی استوار بوده، از این رو سرمایه گذاری در شهر گرگان در جهت رونق و توسعه شهری از ضروریات محسوب می شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در این باره گفت: استان گلستان با مساحتی اندک 3 نعمت خدادادی دریا، جنگل و کویر را در بر دارد.

نبی هزارجربی اظهار داشت: شهر گرگان به جهت همجواری با دریا خلیج فارس و مرز ترکمنستان یکی از ظرفیت های مطلوب به لحاظ گردشگری و بازرگانی را دارد.

وی ادامه داد: با توجه به وجود چنین پتانسیل هایی در این منطقه، مطرح نشدن این شهر در سطح کشور، جفای در حق مردم و طبیعت دلنواز این خطه می باشد.

وی یادآور شد: مسئولان استانی و شهرستانی برای توسعه شهر و افزایش سطح درآمد مردم این منطقه، در بحث گردشگری باید به صورت جدی فعالیت داشته باشند.

عضو دوره چهارم شورای شهر گرگان در خصوص توسعه شهر گرگان گفت: برای دیدگاه مسئولین نسبت به سرمایه گذاران به خوصو سرمایه گذاران بومی تغییر کند.

اسدالله کبری ادامه داد: برای سرمایه گذاری و واگذاری کارها به بخش خصوصی، باید از سرمایه گذارانی همچون موسسه مالی و اعتباری آرمان استفاده شود تا به دلیل علاقه خاص به این خطه سبب تسریع در رونق تجاری و توسعه شهری شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این موسسه برای شهر گرگان به دلیل کثرت شعبه در دیگر استانها کشور یک برند محسوب می شود.