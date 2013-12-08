  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

بادکوبه اعلام کرد:

برندسازی شهرها، عامل تاثیر گذار در جذب گردشگر

برندسازی شهرها، عامل تاثیر گذار در جذب گردشگر

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور برندسازی و تبلیغات گفت: برای جذب گردشگر، رونق اقتصادی و افزایش درآمد مردم و شهر، نام هر شهر و استان در کشور باید تبدیل به یک برند شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک بادکوبه شامگاه شنبه با حضور در شورای شهر گرگان ضمن اعلام خبر فوق افزود: برند سازی یکی از روش های پر کاربرد در دنیا است و تجربه بین المللی آن نشان داده می توان با این روش سبب جذب گردشگر و سرمایه گذار شد که به تبع آن نقدینگی در شهر افزایش می یابد.

وی ادامه داد: مسئولان شهرستانی و استانی و مردم باید به این باور برسند که شهر و استان آنها قابلیت برند شدن را دارد و همانند سایر کشورها جهت کمک به اقتصاد در این راستا قدم بردارند.

بادکوبه اضافه کرد: اصفهان، تبریز از جمله شهرهایی در کشور هستند که در این زمینه به طور جدی فعالیت کرده و اکنون به نتایج مطلوب و دلخواه رسیده اند.

این مشاور برندسازی و تبلیغات تصریح کرد: با توجه به آداب و رسوم کهن این مرزو بوم وتنوع اقلیمی بستر مناسب برای برندشدن شهر گرگان فراهم است.

وی همجواری شهر گرگان را با کشور ترکمنستان یک امتیاز بزرگ در بحث جذب گردشگر و تجارت خارجی دانست و اذعان کرد: بستر این شرایط طلایی برای کمتر شهری در سطح کشور فراهم است که خوشبختانه شهرستان گرگان نیز از این نعمت بی نصیب نمانده است.

بابک بادکوبه تلاش و مساعدت مسئولین در جهت پیشبرد این اهداف و برنامه ها را ضروری دانست و بیان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی مطلوب این منطقه جهت جذب گردشگر، به سرعت شهر گرگان تبدیل به برند خواهد شد.

مدیر موسسه مالی و اعتباری آرمان نیز در ادامه گفت: این موسسه آمادگی هرگونه حمایت مادی و معنوی را در راستای استراتژی برندیگ شهر گرگان دارد.

علیرضا پایین محلی ضمن اعلام خبر فوق افزود: قدمت چند هزار ساله این شهر، پتانسیل های طبیعی و آداب و رسوم خاص در این خطه، بستر مناسبی جهت برند شدن شهر را فراهم آورده است.

وی ادامه داد: این موسسه به نوبه خود برای توسعه و ارتقا سطح شهر گرگان از هیچ تلاشی مضایقه نخواهد کرد از این رو کارشناسان متخصص را برای ارزیابی و برندسازی این شهر پای کار آورده است.

وی تصریح کرد: همواره سیاست موسسه بر اساس جذب سرمایه گذار بومی استوار بوده، از این رو سرمایه گذاری در شهر گرگان در جهت رونق و توسعه شهری از ضروریات محسوب می شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در این باره گفت: استان گلستان با مساحتی اندک 3 نعمت خدادادی دریا، جنگل و کویر را در بر دارد.

نبی هزارجربی اظهار داشت: شهر گرگان به جهت همجواری با دریا خلیج فارس و مرز ترکمنستان یکی از ظرفیت های مطلوب به لحاظ گردشگری و بازرگانی را دارد.

وی ادامه داد: با توجه به وجود چنین پتانسیل هایی در این منطقه، مطرح نشدن این شهر در سطح کشور، جفای در حق مردم و طبیعت دلنواز این خطه می باشد.

وی یادآور شد: مسئولان استانی و شهرستانی برای توسعه شهر و افزایش سطح درآمد مردم این منطقه، در بحث گردشگری باید به صورت جدی فعالیت داشته باشند.

عضو دوره چهارم شورای شهر گرگان در خصوص توسعه شهر گرگان گفت: برای دیدگاه مسئولین نسبت به سرمایه گذاران به خوصو سرمایه گذاران بومی تغییر کند.

اسدالله کبری ادامه داد: برای سرمایه گذاری و واگذاری کارها به بخش خصوصی، باید از سرمایه گذارانی همچون موسسه مالی و اعتباری آرمان  استفاده شود تا به دلیل علاقه خاص به این خطه سبب تسریع در رونق تجاری و توسعه شهری شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این موسسه برای شهر گرگان به دلیل کثرت شعبه در دیگر استانها کشور یک برند محسوب می شود.

کد مطلب 2190882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها