به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «نقرهداغ» نوشته نوید قیصری گودرزی به عنوان دومین عنوان دومین دوره داستان ایرانی که انتشارات بوتیمار چاپ میکند، منتشر شده است. این کتاب 5 داستان کوتاه را شامل میشود که عناوینشان به ترتیب عبارتند از: «نقرهداغ»، «جسارت»، «ماراتن»، «عطش» و «انتقام تاریک».
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
غلامرضا جلدی نوشت و امضا زد و گفت: جوهر نداریم واسه انگشت. گروهبان گفت: عیبی نداره خودکار رو بکش سر انگشتت و بزن پاش. همین کارو کرد و بلند شد و کاغذ رو داد به سروان. سروانه دوباره گفت: بابا کله از خودت نیست؛ گرفتاری؟! همه گرفتارن؛ مگه من از ننم قهر کردم بیام اینجا زیر این برف؟! واسه دو زار حقوق این دولته که الان اینجام، واسه گرفتاریهاست. بمون برف که کوله کرد حرکت کن. غلامرضا گفت: نه باید برم. سروانه از این همه لجاجت لجش گرفت. غلامرضا از در قهوهخونه زد بیرون و همه نفرات بعدش انگاری که بخوان دنبال یه قاتل فراری باشن پشت سرش اومدن بیرون...
این کتاب با 56 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 4 هزار تومان منتشر شده است.
مجموعه داستان «مرا هم با کبوترها پر بده» نوشته ماهرخ غلامحسینپور به عنوان سومین عنوان دومین دوره داستان ایرانی توسط این ناشر چاپ شده است. این کتاب 6 داستان کوتاه را با این عناوین در بر میگیرد: «گل میدهد پیراهن پروانگی مادرم»، «ژیلتهایی که مرگ ندارند»، «مرا با کبوترها پر بده»، «سایهها»، «کمی از جنوبم زیر دندان اتوبان همت» و «زنگار گور و استخوان...».
قسمتی از این کتاب را میخوانیم:
مادرم از پترا بدش میآمد. میگفت زن فرنگی وفا و صفا ندارد. بخصوص این یکی که موذی و آب زیرکاست. از کجا فکر میکرد پترا آب زیرکاه و موذی است؟ میگفت خودش را به من چسبانده تا خرج دانشگاهش را در بیاورد. نمیدانم چرا چشمش که به پترا میخورد خود به خود حرصش می گرفت. میگفت این زن روز تو را به نابودی میکشاند. آن اولها که تازه با هم آشنا شده بودیم میخواستم دو ماه بروم ایران پترا آنقدر ماجرا را سوزناک کرد و اشک و آه و ناله راه انداخت و هر صبح با چشمهای تراخمی از خواب بیدار شد که قید سفر تنهایی را زدم و او را هم با خودم بردم...
این کتاب با 93 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 5 هزار و 700 تومان منتشر شده است.
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