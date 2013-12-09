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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوشنبه در بازار 866 هزارتومان، طرح قدیم 865 هزارتومان، نیم سکه 438 هزارتومان، ربع سکه 260 هزارتومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1230 دلار است.
 
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2948 تومان، هر یورو را 4030 تومان، هر پوند را 4820 تومان و هر درهم امارات را 806 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز

نوع سکه دوشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 866000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 865000
نیم سکه 438000
ربع سکه 260000
1 گرمی 168000
هرگرم‌طلای18عیار 88600
نوع ارز  
دلار آمریکا 2948
یورو 4030
پوند انگلیس 4820
درهم 806

 

 

کد مطلب 2191895

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