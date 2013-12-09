جدول قیمت سکه و ارز در دوشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز دوشنبه در بازار 866 هزارتومان، طرح قدیم 865 هزارتومان، نیم سکه 438 هزارتومان، ربع سکه 260 هزارتومان و گرمی 168 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 88 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1230 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2948 تومان، هر یورو را 4030 تومان، هر پوند را 4820 تومان و هر درهم امارات را 806 تومان اعلام کردند.