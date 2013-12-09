به گزارش خبرنگار مهر، "دیار ماندگار" نام مستندی است که به کارگردانی مصطفی مزرعتی روی آنتن می رود و می کوشد راهنمای مناسبی برای مسافرانی که در انتخاب مقصدی برای گذراندن تعطیلات و لذت بردن از طبیعت و جاذبه های بکر کشورمان مردد هستند، باشد.

این مستند در 25 دقیقه به معرفی آب انبارها، خانه های قدیمی، آبشارها، موزه ها و دیگر صنایع دستی و جاذبه های گردشگری و تاریخی شهرستان نراق استان مرکزی می پردازد و سعی دارد نقشی انگیزشی برای افزايش صنعت توريسم که منجر به رونق اقتصادی همه مناطق کشور می شود، ایفا کند.

دوربین "دیار ماندگار" به بخش های مختلف این شهرستان سفر می کند تا شکوه بناهای تاریخی و جاذبه های طبیعی نراق را به تصویر بکشد. به همین دلیل می تواند برای افرادی هم که امکان بازديد از مکان‌های معرفی شده را ندارند، جالب و جذاب باشد.

فیلمنامه این مستند به قلم امیر مزرعتی نگارش شده و از دیگر عوامل آن می توان به مسعود صباغیان دستیار تهیه، علی حق طلب دستیار کارگردان، سعید محمد زاده مدیر تولید، مصطفی مزرعتی تصویربردار، محسن شیر خورشیدی و یوسف شیر خورشیدی دستیاران صدا و تصویر، زهره شکاری عکاس، شهربانو شوکت نیا منشی صحنه، نجمه آخوندزاده و مسعود صباغیان گوینده اشاره کرد.

مستند "دیار ماندگار" امشب 18 آذر ساعت 21 روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.



