به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه دکتر مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر، روز چهارشنبه با حضور وزیر کشور در بوشهر برگزار و سالاری جایگزین فریدون حسنوند می شود.

حضور وزیر کشور در جمع خبرنگاران، حضور در گلزار شهدا، دیدار با آیت‌الله صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و حضور در مراسم تودیع و معارفه استاندار بوشهر، از جمله برنامه‌های وزیر کشور در سفر به بوشهر است.

وزیر کشور، مصطفی سالاری استاندار جدید بوشهر، فریدون حسنوند استاندار قدیم بوشهر، آیت‌الله صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان بوشهر در مراسم تودیع و معارفه سخنرانی می کنند.

فریدون حسنوند 20 شهریورماه سال 1391 به عنوان استاندار بوشهر معارفه شد و در روز 20 آذرماه سال 92 مصطفی سالاری از نیروهای جوان بوشهری جایگزین وی می شود.

لزوم پرهیز از نصب و درج هر گونه پیام تبریک در مطبوعات و اماکن عمومی

دکتر مصطفی سالاری استاندار جدید بوشهر با ارسال پیامی ضمن تقدیر از ابراز محبت‌های مردم و مسئولان خواستار پرهیز از نصب و درج هر گونه پیام تبریک در مطبوعات و اماکن عمومی شد.

استاندار جدید بوشهر تاکید کرده است: از عموم مردم خاضعانه استدعا دارم برای پرهیز از هر گونه هزینه‌های غیرضرور، از نصب و درج هرگونه پیام تبریک به‌صورت بنر تبلیغاتی، پلاکارد، تراکت و امثالهم در مطبوعات و اماکن عمومی به جد اجتناب شود.

وی یادآور شد: امیدوارم مردم شریف استان فرزند خویش را در انجام این ماموریت با دعای خیر خود همراهی فرمایند.