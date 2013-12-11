معاونان برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اين مراسم سرپرست پیشین معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران مشارکت در تدوین برنامه راهبردی شهرداری تهران ،تدوین متمم بودجه سال 92 و همچنین ابلاغ بخش نامه بودجه سال 93 شهرداری را ازمهمترین اقدامات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری در زمان سرپرستی خود نام برد .

محمدعلی عفتی داریانی در مراسم معارفه و تکریم سرپرست و معاون برنامه ریزی در توسعه شهری شهرداری تهران با اشاره به بیش از دو ماه سرپرستی خود د راین سازمان گفت : پنج کار نسبتا مهم در این مدت محدود به انجام رسید که مهمترین آن مشارکت در تدوین برنامه راهبردی شهرداری تهران بوده است .

به گفته داریانی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری با کمک مدیران کل برنامه ریزی معاونت ها توانست برنامه راهبردی شهرداری تهران را تقدیم شورای شهر کند .

وی با اشاره به تدوین متمم بودجه 92 اظهارداشت: متمم سال 92 با کمک تمام معاونت ها تقدیم شورا شد که خوشبختانه 97 درصد ازپیشنهادها نیز به تصویب شورای شهر رسید .

داریانی با اشاره به تدوین اولین برنامه راهبردی شهرداری تهران درسال 88 تصریح کرد : اولین برنامه پنج ساله شهرداری در سال 88به تصویب شورا رسید که راهنمای کار شهرداری تهران در سال های اخیربود که امسال سال پایانی این برنامه بوده است .

وی افزود: معاونت برنامه و توسعه شهری یک گزارش جامع از این برنامه تقدیم شورای شهر کرد که در این گزارش تجربه های این برنامه کاملا لحاظ شده و پایه ای برای تدوین برنامه سال دوم قرار گرفته است .

داریانی در ادامه اظهارداشت : لایحه برنامه 5ساله دوم شورا نیز تقدیم شورای شهر شد که کلیات آن نیز به تصویب اعضای محترم شورا رسید . در این برنامه برش های سالانه برای تدوین بودجه و همچنین ارتباط کامل بین پروژه ها و همچنین مفاد برنامه کاملا لحاظ شده است.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه سال 93 گفت: برای اولین بار بخشنامه بودجه سال 93 ، 15 روز زودتر اززمان قانونی توسط شهردار تهران ابلاغ شد .

وی ضمن تشکر از شهردار تهران به خاطر انتخاب خود به عنوان سرپرست معاونت برنامه ر یزی و توسعه شهری گفت : امیدوارم این مسوولیت سنگین را در دو ماه و نیم گذشته به خوبی به سرانجام رسانده باشم و برای معاونت جدید نیز آرزوی موفقیت در فعالیت هایشان را دارم .



معاون جدید برنامه ريزي و توسعه شهری شهرداری تهران :تهران باید شهر اخلاق نیکو باشد

معاون جدید معاونت برنامه و توسعه شهری شهرداری تهران گفت : تهران پیشانی جمهوری اسلامی است و شهرداری سازمانی است که می توان خدماتش را با چند وزارت خانه مقایسه کرد .

صلاحی، صلاحی درمراسم تودیع و معارفه معاونت جدید معاونت برنامه و توسعه شهری شهرداری تهران با بیان اینکه از همه دوستانی که از مناطق سازمان ها و همچنین شرکت ها زحمت کشیده اند و در مراسم تشریف آورده اند تشکر می کنم گفت: از اعتمادی که برادر عزیز و ارجمندم سردار دوران پرافتخار دفاع مقدس و خدمات بعداز دوران دفاع مقدس دکتر قالیباف به عنوان یک مدیر جهادی به بنده كردند، تشکر می کنم .

وی افزود: روزی در خدمت مقام معظم رهبری بودم که فرموند هرجای نظام خدمت ارزشمند است اما جایی که خدمت و خدمات به مردم می رساند ارزشمندتر است .

معاون جدید برنامه ريزي وتوسعه شهری شهرداری تهران :شهرداری سازمانی است که فعالیت 24 ساعته دارد و خدماتی که انجام می دهد میتوان با چند وزارت خانه مقایسه کرد . اگر سازمانی 24 یا 48 ساعت تعطیل شود اتفاقی نمی افتد ولی اگر شهرداری تهران حتی نیم یا یک ساعت تعطیل شود کاملا مشخص است .

وی با بیان اینکه معاونت برنامه و توسعه شهری شهرداری تهران تحت حمایت دکتر قالیباف و هماهنگی شورای شهر فعالیت کرده و خواهد کرد تصریح کرد :با كمك نمایندگان مردم در پارلمان شهری و با استفاده از تجارب گذشتگان و شهرداری های دیگر پیوستگی و هماهنگی بین برنامه ها به وجود خواهد آمد .

صلاحی افزود: تهران باید شهر اخلاق نیکو درزمینه فرهنگی اجتماعی باشد .البته در اين حوزه توجه خاصی دکتر قالیباف و آقای ایازی دارند و بیش از سازمانهای متولی هم از لحاظ بودجه و نیروی انسانی عملکردها مشخص و محسوس است .