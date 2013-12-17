  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

آمریکا دانشگاه های رژیم صهیونیستی را تحریم کرد

آمریکا دانشگاه های رژیم صهیونیستی را تحریم کرد

سازمان مطالعات آمریکایی به دلیل نقض قوانین بین الملل و زیر پاگذاشته شدن قطعنامه های سازمان ملل از سوی رژیم صهیونیستی اقدام به تحریم دانشگاه های این رژیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، سازمان مطالعات آمریکایی که پنج هزار عضو دارد رای به تحریم کردن دانشگاه های رژیم صهیونیستی داد.

بر اساس اعلام این سازمان، 66 درصد از اعضای این سازمان از طرح تحریم دانشگاه های رژیم صهیونیستی حمایت کرده و یک هزار و 252 نفر از آنها نیز به طور مستقیم و به صورت الکترونیکی رای به بایکوت کردن این دانشگاه ها داده اند.

طرح تحریم دانشگاه های رژیم صهیونیستی 10 روز قبل در مجمع ملی این سازمان تصویب شده و سپس به رای گذاشته شده بود.

نکته جالب در مورد این سازمان آنکه برخی از اعضای آن را محققان یهودی تشکیل می دهند.

کد مطلب 2197254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها