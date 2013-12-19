به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین ردهبندی تیمهای ملی فوتبال جهان که مربوط به یک ماه گذشته است، امروز پنجشنبه از سوی فیفا اعلام شد. بر این اساس تیم ملی ایران با کسب 720 امتیاز در رده اول آسیا و سی و سوم جهان ایستاد.
تیم کشورمان در ردهبندی ماه قبل 650 امتیاز کسب کرده بود و در رده اول آسیا و چهل و پنجم جهان قرار داشت اما با صعود دوازده پلهای خود را به جایگاه سی و سوم در میان برترینهای جهان رسانده است. در این ردهبندی تیمهای استرالیا، ژاپن و کرهجنوبی به ترتیب در مکانهای 46، 47 و 54 دنیا قرار گرفتهاند.
در رده بندی جدید برترینهای جهان، تیم ملی اسپانیا اول است. آلمان رده دوم را به خود اختصاص داده و آرژانتین حریف ایران در جام جهانی نیز در مکان سوم قرار گرفته است. تیمهای کلمبیا، پرتغال، اروگوئه، ایتالیا، سوئیس، هلند و برزیل هم در ردههای چهارم تا دهم قرار گرفتهاند.
تیم ملی بوسنی یکی دیگر از رقبای ایران در جام جهانی در مکان نوزدهم این رنکینگ جای گرفته و نیجریه هم پایینتر از ایران در رده سی و هفتم ایستاده است.
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