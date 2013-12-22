اربعین در امتداد عاشورا است/ دلایل اقامه عزای اربعین حسینی

آیت الله محمد حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قرآن توصیه شده است که مۆمنان ایام الله را یاد آور شوند تا این روزهای بزرگ الهی فراموش نشود. اربعین در تداوم واقعه کربلا است از این رو برای پاس داشتن روز عاشورا که از اعظم ایام الله است در روز اربعین عاشقان حسینی با حرکت امام حسین علیه السلام تجدید عهد کرده و این تجدید عهد را در بهترین وجه خود یعنی رفتن به زیارت کربلا ابراز می کنند.



حجتی ادامه داد: از این روست که در روایت امام حسن عسکری علیه السلام، زیارت کردن امام حسین علیه السلام در روز اربعین را از علائم مۆمن دانسته اند.

وی افزود: یکی از دلایلی که باعث شده این روز، روز مخصوص زیارتی امام حسین علیه السلام باشد این است که در این روز سر مقدس حضرت به بدن شریفش ملحق شد. سید مرتضى در بعضى از مسائل خود فرموده که سر مقدس امام حسین علیه السلام از شام به كربلا برگشت و به بدن مباركش ملحق شد.



امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به برخی نقلها تصریح کرد: اولین زائر امام حسین علیه السلام جابر بن عبدالله انصاری از صحابی جلیل القدر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است که در روز اربعین شهادت امام به کربلا آمد و حضرت را زیارت کرد.



وی گفت: سنت زیارت اربعین توسط اهل بیت علیهم السلام احیاء شده است و شیعیان به تبعیت از ایشان هر ساله به زیارت قبر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می روند و الا زیارت جابر هر چند از اصحاب پیامبر خداست اما موجب ترغیب به خصوص شیعیان نمی توانست باشد.