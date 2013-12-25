رشد قیمت 26 ارز بانکی در مرکز مبادلات

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز با 12 ریال رشد 24,779 ریال، قیمت پوند انگلیس با 12 ریال افزایش 40,511 ریال و نرخ یورو با 11ریال افت 33,875ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 27,634 ریال، کرون سوئد 3,767ریال، کرون نروژ 4,029 ریال، کرون دانمارک 4,540 ریال، روپیه هند 401 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,746 ریال، دینار کویت 87,492ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,563 ریال، یکصد ین ژاپن 23,744 ریال، دلار هنگ کنگ 3,196 ریال، ریال عمان 64,366 ریال، دلار کانادا 23,313 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,396 ریال، لیر ترکیه 11,930 ریال و روبل روسیه 760 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت ریال قطر 6,804 ریال، یکصد دینار عراق 2,129 ریال، لیر سوریه 220 ریال، دلار استرالیا 22,098 ریال، ریال سعودی 6,607 ریال، دینار بحرین 65,740 ریال، دلار سنگاپور 19,545 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,895 ریال، یکصد روپیه نپال 24,748 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,118 ریال، یوان چین 4,080 ریال، یکصد بات تایلند 75,795 ریال، رینگیت مالزی 7,524 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,371 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,097 ریال، افغانی افغانستان 437 ریال، منات آذربایجان 31,584 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,602 ریال، سامانی تاجیکستان 5,192 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,941 ریال است.