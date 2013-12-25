2 کارگر قربانیان جدید گازگرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با تماس شهروندان با سامانه 125 در مورد بروز گاز گرفتگی در منزل دو کارگر، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 9 و 46 دقیقه صبح چهارشنبه آتش نشانان ایستگاه 5 را به محل حادثه در خیابان رباط کریم، خیابان فرهودی زارع اعزام کرد.

با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه یک ساختمان دو طبقه دیده می شد که یکی از اتاقهای آن به مساحت 10 متر مربع محل استراحت دو کارگر بود.

آتش نشانان بی درنگ خود را به محل حادثه رسانده و با عوامل اورژانس به بررسی وضعیت مصدومین پرداختند که یکی از آنان به علت شدت مسمومیت جان باخته و دیگری که علائم حیاتی ضعیفی داشت توسط امدادگران اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

آتش نشانان پس از بازکردن در و پنجره به بررسی علت حادثه پرداخته و استفاده از اجاق خوراک پزی و بسته بودن همه منافذ اتاق و نشت گاز مونواکسید کربن را عامل اصلی این حادثه اعلام کردند.