بانوان کاراته کار زنجانی دو مدال بین المللی کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو بانوی زنجانی تیم‌ملی کاراته که عملکرد قابل قبولی در مسابقات بین‌المللی مالزی داشتند، صبح امروز(پنج شنبه) در محل مجموعه ورزشی انقلاب زنجان مورد استقبال جمعی از مسئولان ورزشی استان قرار گرفتند.

نایب‌رییس بانوان هیئت کاراته استان زنجان در این خصوص با اشاره به درخشش ملی‌پوشان زنجانی حاضر در رقابت‌های بین‌المللی کاراته که به میزبانی مالزی برگزار شد گفت: این رقابت‌ها میدانی ارزشمند برای "نگین مهدیون" و فاطمه بهلولی" بود تا با عملکرد خوب خود، شایستگی‌های کاراته زنجان را به منصه ظهور بگذارند.



لیلا جعفری با بیان اینکه در این رقابت‌ها نگین مهدیون در رده سنی 10 تا 12 سال به نشان طلا رسید و فاطمه بهلولی نیز در رده سنی 18 تا 21 سال، مدال برنز را تصاحب کرد، افزود: خوشبختانه دو ملی‌پوش زنجانی حاضر در این رقابت‌ها با عملکرد قابل قبول خود، ضمن کسب مدال ارزشمند برای تیم‌ملی کشورمان، جایگاه کاراته زنجان را نیز از این حیث ارتقا دادند.



وی با اشاره به اینکه ورزش بانوان در استان زنجان از پتانسیل بالایی برخوردار است، ادامه داد: برای به فعل درآوردن این توانایی‌ها فقط نیاز به توجه مسوولان و باور توانمندی‌ این قشر از جامعه ورزشی دارد که در سال‌های اخیر در این رابطه تا حدودی شاهد تغییر دیدگاه‌ها بوده‌ایم.

همچنین فاطمه بهلولی در رابطه با این مسابقات گفت؛ سطح مسابقات بسیار بالا و خوب بود از کشورهای چون ژاپن، چین، مالزی، روسیه، ترکیه و هند حضور داشتند که در مسابقه با ژاپن و مالزی پیروز شدم و در مقابل ورزشکار چینی که مقام اول آسیا را داشت نتیجه را با اختلاف یک امتیاز 3 بر 2 واگذار کردم و به مدال برنز در رشته کاتا دست یافتم.



وی درخصوص سابقه خود در ورزش کاراته افزود: 13 سال است که در این ورزش فعالیت می کنم و پیش از این در مسابقات کاراته بین المللی کاپ آزاد ریاست جمهوری آذربایجان در شهر باکو نیز به مدال نقره دست یافتم.



همچنین نگین مهدیون قهرمان 11 ساله زنجانی گفت؛ 6 سال است که ورزش کاراته انجام میدهم و در این دوره از مسابقات به مدال طلای کاتا و در بخش کمیته به مدال برنز دست یافتم، کشورهای چین، ژاپن،مالزی، قطر از رقبای من بودند که ورزشکار چینی سرسخت ترین رقیب من در این مسابقات بود.