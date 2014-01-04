تشکیل كميته فني نظارت بر ساخت و ساز در شهر جديد پرند

به گزارش خبرنگار مهر، با دستور باران هاشم زهي مديرعامل شهرجديد پرند، كميته فني نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي شهري از هفته گذشته براي اولين بار در پرند تشكيل شد تا چتر نظارتي از طرف نهادهاي ذيربط بر ريز فعاليت هاي ساختماني از جمله پروژه هاي مسكن مهر در اين شهر برقرار شود.



هاشم زهي درباره جزئيات ماموريت كميته فني نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي شهر پرند به خبرنگار مهر گفت: اين كميته وفق متن صريح ماده 35 قانون نظام مهندسي ساختمان كه بر موضوع حاكميتي كنترل بر ساخت و سازهاي شهري تاكيد مي كند، تشكيل شده و وظيفه دارد تمامی ساخت و سازها را چه در بعد مقررات ملي ساختمان و چه در حيطه ضوابط و مقررات شهرسازي كنترل هاي لازم را داشته باشد.



مديرعامل شهر جديد پرند با بيان اينكه اعضاي كميته فني نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي شهري را يك نفر از شركت عمران شهر جديد پرند به عنوان نماينده وزارت راه و شهرسازي، يك نفر از شهرداري پرند و يك نفر از سازمان نظام مهندسي ساختمان تشكيل مي دهند، افزود: اين كميته ماموريت دارد از كارگاه ها و پرو‍ژه هاي ساختماني در حال احداث بازديد كنند و در صورتي كه پروژه اي را ملاحظه كردند كه برخلاف ضوابط، ساخته شده است به فوريت به دستگاه هاي صادركننده خدمات كه شهرداري و نظام مهندسي هستند اطلاع رساني كنند تا اقدامات پيشگيرانه شامل توقف بر كار و اصلاح روند ساخت توسط مجري و سازنده آن سازه انجام شود.



هاشم زهي اعلام كرد: اين كميته مي تواند هماهنگي و انسجام خوبي را در زمينه كيفيت بخشي و ارتقاي شاخص هاي شهرسازي در پرند به وجود بياورد و موضوعاتي كه با مقررات ملي ساختمان و بويژه ضوابط معماري و شهرسازي مرتبط است را در پروژه هاي در حال ساخت اعمال كند.



این مسئول گفت: از آنجا كه شهرهاي جديد از ابتدا براساس طرح جامع و طرح تفصيلي در كشور شكل گرفت، بايد نمونه موفقي از شهرها بر اساس رويكرد شهرسازي پويا باشد و يكي از اهداف كميته فني نظارت عاليه بر ساخت و سازهاي شهري در پرند، تحقق همين موضوع است.



وی افزود: اعتقاد ما اين است آنچه كه در شهر جديد پرند طراحي و اجرا مي شود بايد در نهايت ايمني، آسايش و آرامش ساكنين را در بر داشته باشد، براي اين منظور بايد امكان كنترل بر ساخت و سازها فراهم باشد.