آخرین تغییرات نرخ 38 ارز بانکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز 19 ریال رشد نسبت به پنج شنبه هفته گذشته 24,792 ریال، پوند انگلیس با 332 ریال افت 40,695 ریال و نرخ یورو با 355 ریال کاهش 33,690 ریال تعیین شد.

فرانک سویس 27,378 ریال، کرون سوئد 3,800 ریال، کرون نروژ 4,028 ریال، کرون دانمارک 4,516 ریال، روپیه هند 399 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,751 ریال، دینار کویت 87,978 ریال، یکصد روپیه پاکستان 23,533 ریال، یکصد ین ژاپن 23,647 ریال، دلار هنگ کنگ 3,198 ریال، ریال عمان 64,428 ریال، دلار کانادا 23,311 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,316 ریال، لیر ترکیه 11,392 ریال، روبل روسیه 747 ریال و ریال قطر 6,810 ریال قیمت خورد.

همچنین قیمت یکصد دینار عراق 2,132 ریال، لیر سوریه 220 ریال، دلار استرالیا 22,177 ریال، ریال سعودی 6,611 ریال، دینار بحرین 65,761 ریال، دلار سنگاپور 19,569 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,897 ریال، یکصد روپیه نپال 24,628 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,122 ریال، یوان چین 4,098 ریال، یکصد بات تایلند 75,173 ریال، رینگیت مالزی 7,548 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,489 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,070 ریال، افغانی افغانستان 447 ریال، منات آذربایجان 31,603 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,605 ریال، سامانی تاجیکستان 5,194 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,946 ریال است.