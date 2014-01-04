کیومرث هاشمی کاندیدای ریاست کمیته ملی المپیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی که پیش از این مدر کل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان بود از این سمت خود کناره‌گیری کرد تا برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک کاندیدا شود.

در همین راستا وی ظهر امروز شنبه به کمیته ملی المپیک رفت و در دو پست ریاست و دبیرکلی این کمیته ثبت‌نام کرد. پیش از این علی مرادی، محمود خسروی‎‌وفا، فضل الله باقرزاده، محمد جعفر کامبوزیا، مصطفی هاشمی‌طبا و محمدرضا داورزنی هم برای ریاست کمیته ملی المپیک کاندیدا شده بودند.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 30 دی‌ماه به پایان می‌رسد. مهلت ثبت‌نام از کاندیداهای این مجمع امروز شنبه به پایان می‌رسد.