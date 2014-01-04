۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

اخاذی ماموران قلابی از رانندگان

دو مرد تبهکار که در پوشش مامور از رانندگان اخاذی می کردند در جریان تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم خرداد امسال فردی با مراجعه به کلانتری 109 بهارستان اعلام کرد : در خيابان پيروزي به مقصد بهارستان يك نفر را به عنوان مسافر سوار خودروي تاكسي کردم كه در طول مسير با تهديد یک قبضه اسلحه كمري مبلغ 3 ميليون تومان وجه نقد همراهم را سرقت و از محل متواري شد .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت مسلحانه " و به دستور قاضی احمدی ، بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

همزمان با ارجاع سرقت مسلحانه از راننده تاکسی به اداره یکم پلیس آگاهی ، کارآگاهان این اداره با کسب اخبار و اطلاعاتی موفق به شناسایی فردی به نام محمدجواد 18 ساله شدند که بر اساس اطلاعات به دست آمده ، با تهیه سلاح کمری و استفاده از البسه نظامی خود را به سازمان ها و ارگانی دولتی و نظامی منتسب می کرد .

در ادامه و با توجه به چهره نگاری صورت گرفته از مالباخته ( راننده تاکسی ) و شباهت تصاویر چهره نگاری شده با تصویر محمدجواد ، متهم از سوی مالباخته و به عنوان سارق مسلح مورد شناسایی قرار گرفت .

با شناسایی "محمدجواد" به عنوان سارق مسلح ، کارآگاهان با شناسایی مخفیگاه وی در محدوده خاوران – خیابان رنجبران اقدام به دستگیری وی کرده و در بازرسی از مخفیگاهش یک قبضه اسلحه کمری ، شوکر برقی ، گاز اشک آور ، بی سیم ، البسه نظامی با درجه ستوان دومی و همچنین تعدادی کارت های شناسایی جعلی مربوط به ارگان های مخلف دولتی کشف و توقیف کردند .

با توجه به تجهیزات نظامی غیرمجاز کشف شده و همچنین شناسایی متهم از سوی مالباخته ، "محمدجواد" که چاره ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت ، به جعل عناوین دولتی ، نظامی و سرقت های مسلحانه و تحت پوشش مأمور اعتراف و "احمدرضا . ط" 32 ساله را نیز به عنوان همدست خود معرفی کرد .

با شناسایی "احمدرضا . ط" به عنوان دومین متهم پرونده ، محل تردد وی در منطقه پیروزی – خیابان دریاباری شناسایی و تحت مراقبت های پلیسی قرار گرفت و او نیز ساعاتی پس از دستگیری محمدجواد ، دستگیر و در همان لحظه دستگیری دو دستگاه بی سیم از وی کشف شد . با دستگیری احمدرضا ، مخفیگاه وی در منطقه خاوران شناسایی و در بازرسی از این محل نیز انواع احکام سازمان های دولتی و غیردولتی و همچنین کارت های شناسایی جعلی کشف شد .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهمان به دهها فقره اخاذی ، زورگیری های مسلحانه و سرقت های تحت پوشش مأمورین ارگان های دولتی و نظامی ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر هر دو متهم از سوی مقام قضایی صادر شده است . به همین خاطر از تمام شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.

