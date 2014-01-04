سرقت 300 سکه از مرد طلافروش در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر شهریور ماه سال 92 فردی با مراجعه به کلانتری 113 بازار به مأموران اعلام کرد که از سوی سرنشینان دو دستگاه موتورسیکلت مورد زورگیری قرار گرفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به عنف ( زورگیری ) " و به دستور شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 27 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در اداره پنجم پلیس آگاهی ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : در منطقه سبزه میدان در زمینه خرید و فروش سکه فعالیت دارم و روز سرقت نیز تعداد 300 سکه طلا به همراه داشتم . در پایان روز و زمانی که قصد خروج از سبزه میدان را داشتم ، در داخل کوچه بادامچی دو دستگاه موتورسیکلت به من نزدیک شدند و سرنشینان آن با قمه و شمشیر به من حمله ور شدند و تمامی سکه های همراهم را سرقت کردند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی اطمینان پیدا کردند که با توجه به همراه داشتن تعداد زیادی سکه از سوی مالباخته ، سارقان با اطلاع داشتن از این موضوع اقدام به زورگیری از وی کرده اند . به همین خاطر تصاویر دوربین های مداربسته منطقه سبزه میدان مورد بررسی قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر جوانی حدودا 35-30 ساله شدند که چندین ساعت مالباخته را تحت نظر داشت .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی تصویر زاغ زن منطقه ی سبزه میدان و به منظور شناسایی و دستگیری این شخص و اعضای گروه سارقان زورگیر ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر فرد زاغ زن از سوی مقام قضایی صادر شده است. به همین خاطر از تمام شهروندان که اطلاعاتی در خصوص هویت ، مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055237 در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .