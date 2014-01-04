کلاهبرداری تلفنی به بهانه سفر حج

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سيد محمد حسيني پور در تشريح اين خبر گفت: در پي شکايت فردي مبني بر کلاه برداري و واريز مبلغ يکصد و ده ميليون ريال به حساب شخص ناشناسي که با وي تماس تلفني برقرار و با بيان اينکه به دليل اقدامات شايسته براي وي سهميه سفر حج در نظر گرفته شده موضوع در دست اقدام پليس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارگاهان پليس فتا پس از تحقيقات کامل از شاکي و بررسي موضوع و اقدامات گسترده تخصصي سر نخ هايي از کلاه بردار حرفه اي که در کرج سکونت داشت به دست آورده و با هماهنگي مراجع قضايي طي عملياتي متهم را دستگير و برای بررسي به پليس فتا زاهدان منتقل کردند.

رييس پليس فتا سيستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: متهم در تحقيقات صورت گرفته و مواجهه با دلايل و مدارک جمع آوري شده پليس لب به اعتراف گشود و عنوان داشت با وعد وعيد هاي واهي به طعمه هاي خود اطلاعاتي از آنها کسب و با تماس باآنها اقدام به کلاهبرداري مي کرد.

سرهنگ حسيني پور در پايان به شهروندان توصيه کرد با روند روبه رشد فناوري هاي نوين و کاربرد بيش از پيش آن در زندگي هاي روزمره نياز هست که شهروندان همگام با تنوع فناوري ها اقدام به بالا بردن اطلاعات خود در اين زمينه ها و توجه به هشدار هاي پليس فتا نموده و از هرگونه اعتماد به افراد ناشناس خود داري کنند.



