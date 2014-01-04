انتقاد رئیس کمیته حقیقت یاب بحرین از آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه،محمود شریف بسیونی رئیس کمیته حقیقت یاب بحرین گفت: تاکنون اقدام جدی در قبال موارد نقض حقوق بشر به عمل نیامده است و آنچه انجام شده بسیار ضعیف و مجازات مطابق با جرم و جنایت نیست و این مورد خوشایند جامه مدنی و سازمان های حقوق بشری نیست.

وی افزود: پیگیری جدی انجام نشده و محاکمه های قوی برگزار نشده و این موضوعات رژیم بحرین را در مظن تردید قرار داده است.

شیخ علی سلمان با اشاره به اتهاماتی که رژیم علیه وی مطرح کرده است گفت: محمود شریف بسیونی رئیس کمیته حقیقت یاب بحرین با توجه به این باید 10، 20 یا بیش از 100 بار محاکمه شود زیرا به مراتب بیشتر از ما موضوعات را مطرح کرده است.

وی افزود: بسیونی بیش از 600 صفحه ضد رژیم و نه مخالفان نوشته است و حداقل 50 نوع تجاوز و تخلف رژیم را بیان کرده است و 176 توصیه از سوی شورای حقوق بشر ژنو درباره نقض موارد حقوق بشر مطرح شده است.

دبیر کل جمعیت الوفاق اعلام کرد: رژیم مساجد را ویران کرده است.