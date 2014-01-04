کشف 41 قبضه اسلحه توسط نيروهاي يگان حفاظت محيط زيست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی افزود: با تلاش و کوشش نيروهاي يگان اين اداره کل طي 10 روز گذشته تعداد 58 نفر متخلف و شکارچي دستگير و تحويل مقامات قضايي شدند.

وی ادامه داد: از اين متخلفين تعداد 41 قبضه اسلحه شامل دو قبضه اسلحه کلاشینکف،شش قبضه اسلحه ساچمه زنی غیرمجاز و 33 قبضه اسلحه ساچمه زنی که با آنها مبادرت به شکار غیرمجاز کرده بودند،کشف و ضبط شد.

مدير کل حفاظت محيط زيست فارس گفت: اين عمليات ها در شهرستان هاي مرودشت، ني ريز، قطرویه ، آباده، اقليد، قير، فراشبند، فسا،لار،نورآباد، داراب، شيراز، خنج، ارسنجان، بوانات،لارستان، سعادت شهر،بختگان و گشت سیار یگان حفاظت اداره کل صورت پذيرفت.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان فارس نيز گفت: لاشه پنج راس قوچ،لاشه دو راس بز وحشی، لاشه 94 قطعه پرنده کبک،تيهو ،کبوتر و قمري، شش قطعه سهره ،تعداد 220 قطعه ماهي صيد شده و 131 پرنده زنده گيري شده شامل کبک، تيهو و کبوتر،قمری ،سار وحشی و مرغابی و 644 گونی زغال نيز از اين متخلفين کشف و ضبط شد.

کامران اسلاملو از شهروندان تقاضا مي کند در صورت مشاهده هرگونه شکار و صيد پرندگان و آزار و آسيب به حيات وحش مراتب را با شماره تلفن هاي 2317158 و 90-2317789 به اداره کل حفاظت محيط زيست فارس و يا در شهرستانها به ادارات محيط زيست شهرستان اطلاع دهند و بدين وسيله از مواهب و آفريده هاي الهي محافظت کنند.





