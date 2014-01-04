تیم بهزیستی تهران مستحق شکست در قزوین نبود

وحید نعمت اللهی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بهزیستی تهران پس از شکست مقابل تیم کشاورز قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ابتدا من لازم می دانم این برد را به تیم قزوین و آقای عبداللهی سرمربی تیم قزوین تبریک بگویم، امروز تیم قزوین از موقعیت های خود استفاده کرد و موفق شد تیم ما را شکست دهد.



وی افزود: در مجموع امروز ما شاهد یک بازی زیبا و تماشاگر پسند از طرف هر دو تیم بودیم که در این میان تیم بهزیستی از موقعیت های خود نتوانست استفاده کند و بازی را به تیم خوب کشاورز قزوین واگذار کرد.



سرمربی تیم فوتسال کشاورز قزوین تصریح کرد: در هر دو نیمه این دیدار از حریف خود برتر بودیم و توپ و میدان را در اختیار داشتیم اما یک قانون در فوتبال و فوتسال است که می گوید اگر گل نزنی گل می خوری که ما امروز اسیر این قانون شدیم.



نعمت اللهی یادآورشد: داور بازی هر چند در مجموع در بازی امروز خوب قضاوت کرد اما در چند صحنه اشتباهات بدی را هم مرتکب شد که این اشتباهات به ضرر تیم ما تمام شد.



وی هدف تیم پرسپولیس بهزیستی را صعود به لیگ برتر خواند و گفت: امتیاز تیم های بالای جدولی بسیار به هم نزدیک است و به نوعی می توان گفت که همه شانس صعود به لیگ برتر را دارند و ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم.



تیم فوتسال پرسپولیس بهزیستی در هفته یازدهم رقابت های لیگ دسته یک فوتسال باشگاه های کشور با نتیجه پنج بر سه مغلوب تیم کشاورز قزوین شد.



