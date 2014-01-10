دیدار با رییس جمهور؛ فرصتی ارزشمند برای سازمان های مردم نهاد

هومان خاکپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنابر اعلام مدیرکل دفتر دفتر آموزش و مشارکت مردمی‌سازمان حفاظت محیط زیست قرار است به زودی و برای نخستین‌بار بین رییس جمهور و حدود ۲ هزار نماینده از سمن‌های موجود در کشور ملاقاتی رودررو صورت پذیرد تا عالی‌ترین مقام جمهور ایران از نزدیک در جریان درخواست‌ها و مطالبات تشکل‌های مردم‌نهاد کشور قرار گیرد.

به گفته وی، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، وظیفه‌ جمع‌آوری نظرات نهادهای مدنی فعال در حوزه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی کشور بر عهده‌ی دفتر آموزش و مشارکت مردمی‌سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شده است تا نهایتا” در پایان دی‌ماه جاری نظرات جمع‌آوری شده با حضور نمایندگانی از سمن‌های محیط زیستی کشور مورد بررسی قرار گرفته و جمع‌بندی این نظرات دریافتی که دربرگیرنده مطالبات جامع تمامی‌سمن‌ها از رییس جمهور باشد، توسط یکی از فعالان محیط زیست کشور در دیدار با رییس جمهور قرائت شود.

این فعال محیط زیست افزود: بدون شک این دیدار تاریخی با عالی‌ترین مقام جمهور کشور، فرصتی ارزشمند برای بیان مشکلات در زمینه پروسه‌های طولانی اداری، نگاه امنیتی و مقررات سخت‌گیرانه نظارتی، نبود برنامه‌های توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد از منظر منابع مالی و نرم‌افزاری، به رسمیت شناخته نشدن حقوق مادی و معنوی سمن‌ها در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی‌به دلیل برخی خلأهای قانونی و همچنین بسیاری از مشکلات اساسی شکل‌گیری و توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی در کشور خواهد بود.

به اعتقاد خاکپور، مشارکت فعالانه و مسئولانه تشکل‌ها و فعالان محیط زیستی در فراخوان بررسی قانون سمن‌ها در دفتر آموزش و مشارکت مردمی‌سازمان حفاظت محیط زیست و ارسال نظرات‌شان از طریق نمابر به شماره: ۷۲-۰۲۱۸۸۲۳۳۰۷۱ و یا رایانامه به نشانی: m.darvish@doe.ir ؛ می‌تواند گامی‌مهم در راستای ساماندهی و تعیین تکلیف جایگاه آنان در جامعه و دولت و همچنین نقش آنان در قوانین موضوعه کشور باشد.