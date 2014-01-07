بزرگترين مركز گردشگري سمنان 120 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بيرقي عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل احداث برج ققنوس سمنان با بيان اينكه این پروژه بزرگترین مجتمع گردشگری اقامتی توریستی استان سمنان است افزود: نظر به نبود وجود فضای مناسب و درخور و شایسته مردم استان در بخش گردشگری، تجاری و تفریحی به ویژه در مرکز استان، شرکت نگین نما در سال 1389 احداث چنین مجموعه ای را در دستور کار خود قرار داد.

وي افزود: پس از بررسی و امکان سنجی در مناطق مختلف و مد نظر قرار دادن کاربری های مختلف طرح، در نهایت مکان احداث این برج به جهت استقرار در نقطه ارتفاعی مناسب، دسترسی آسان و غیره در حاشیه میدان امام علی (ع) و بلوار شهید اخلاقی که بزرگترین بلوار فعلی شهر محسوب می شود گزینش شد که در مسیر داخلی تردد زائران و مسافران مشهد مقدس و شمال شرق کشور نیز قرار دارد.

مدير عامل شركت نگين نما و مجري پروژه ققنوس سمنان افزود: بدینوسیله طراحی و اجرای این برج بعنوان بزرگترین پروژه استان سمنان با اخذ موافقت اصولی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در زمینی به مساحت حدود 11 هزار مترمربع با زیر بنای 60 هزار متر در 18 طبقه آغاز شد.

بيرقي با اشاره به اينكه ارتفاع برج ققنوس از سطح خیابان 95 متر و با احتساب دکل مخابراتی به بیش از 110 متر خواهد رسید افزود: ارتفاع نقطه مبنای پروژه از سطح دریا یک هزار و 180 متر بوده که به آسانی تا شعاع 15 کیلومتر قابل رویت خواهد بود.

وی اضافه کرد: براي بهره برداري کامل از اين طرح، سه سال ديگر زمان نياز است و بهره برداري فاز نخست آن شامل طبقات زيرين، پارکينگ، بخش تجاري، رستوران و هايپر مارکت تا پايان سال 93 به طول مي انجامد.

سرمايه گذار و مدير عامل شرکت مجري بزرگ ترين مجتمع تجاري گردشگري ققنوس سمنان اظهار داشت: اين مركز داراي 60 هزار متر مربع زير بنا و بالغ بر پنج هزار و 500 متر مربع مساحت است.

بيرقي افزود: در پروژه جديد حدود چهار هزار متر مربع ديگر نيز پس از تملك به آن افزوده خواهد شد و اين پروژه نزديك 20 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه براي تكميل آن 120 ميليارد تومان هزينه خواهد شد.

وی گفت: بزرگترين مركز تجاري و گردشگري استان سمنان با نام ققنوس از اواخر سال 1387كار اجرايي آن آغاز شد و زمين آن طي مزايده‌اي خريداري شد، مجوز ساختماني آن نيز به مبلغ هفت ميليارد و 200 ميليون تومان اخذ شده است كه شهرداري سمنان در قبال آن پروژه هاي تجاري تحويل گرفته كه امروز ارزش افزوده زيادي پيدا كرده است.

بيرقي با بيان اينكه اين مركز داراي 260 واحد تجاري خواهد خواهد بود، اضافه كرد: فاز اول پروژه شامل 110 واحد تجاري، سالن فست فود، تالار پذيرايي با گنجايش يك هزارو800 نفر، بام سبز، و كافي شاپ در نيمه دوم سال 1393 به بهره برداري خواهد رسيد.

مجري پروژه ققنوس سمنان تصريح كرد: سرانه سمنان در وجود مركز خريد و تجاري، شهر بازي، سالن همايش، تالار پذيرايي، هتل بزرگ و ... پايين بوده است و بزرگترين مركز خريد، بزرگترين هتل، بزرگترين شهربازي، بزرگترين تالار پذيرايي و ... در سمنان همزمان به بهره برداري خواهد رسيد.

وي افزود: پس از افتتاح كامل پروژه، ميزان 240 ميليارد تومان سرمايه گذاري خواهد داشت و نزديك 220 نفر شغل مستقيم ايجاد خواهد شد.

بيرقي گفت: مجتمع ققنوس با بهره گيري از تيم هاي تخصصي مختلف شامل گروه طراحي سازه، معماري داخلي، معماري خارجي و نما، گروه بررسي متريال و مصالح مصرفي، گروه تاسيسات مکانيکي، تاسيسات برقي، تامين انرژي، نورپردازي، آب نما، سيستم هاي ايمني، سيستم مخابراتي، صوت و ...، مشاوران تخصصي کاربري هاي مختلف مانند فست فود و استخر، سالن همايش تالار، هتل، فروشگاه هايپر، آسانسورها، پله برقي و ...، مديريت مالي و اداري، مشاوران فروش و تامين منابع مالي و ... تحت مديريت واحد مدير عامل شرکت نگين نما مطابق برنامه زمان بندي معين در حال احداث است .

مديرعامل شركت نگين نما و مجري پروژه ققنوس سمنان افزود: موقعيت مناسب، آينده روشن اقتصادي، ترافيک روان و پارکينگ مکفي با دسترسي آسان، تنوع کاربري ها به گونه اي که استقرار آنها در طبقات، اين پروژه را در زمره پروژه هاي خاص کشور در بحث گردشگري قرار داده است.

وي همچنين در خاتمه، معماري نوين و ماندگار به همراه نماي منحصر به فرد، ورودي هاي مجزا براي تمام کاربري ها و فيلترينگ فضاها، ارتفاع برج و چشم انداز فضاهاي پذيرايي و گردشگري مجهز به 21 آسانسور و همچنين آسانسور خودروبر ويژه تا ارتفاع 50 متري براي تالار، سيستم هاي مدرن اعلام اطفاء حريق، مخابرات، دوربين مدار بسته، شبکه، صوت و ...، تامين برق کافي با احداث دو واحد پست زميني و اسقرار مناسب فضاها اعم از مرکز تجاري، فروشگاه هايپر، شهر بازي و غيره را ازمزاياي اين برج اعلام کرد.