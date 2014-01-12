به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری پس از نشست امروز بعداظهر مسئولان باشگاه استقلال با جواد نکونام در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه حرف های زیادی مطرح شد و در نهایت به خاطر منافع باشگاه استقلال با جدایی جواد نکونام موافقت کردیم و امیدواریم در هر تیمی که بازی می کند موفق باشد.

وی در مورد دلایل جدایی نکونام گفت: به هر حال او دلایل خاص خودش را داشت و تاکید داشت حتی اگر در استقلال بماند دیگر برای ما بازی نمی کند و می رود خانه نشین می شود. به همین خاطر مسئولان باشگاه هم با جدایی وی موافقت کردند و فکر می کنم او به تیم الوکره قطر برود.

نظری جویباری در پاسخ به این پرسش که آیا یکی از معاونان باشگاه در جدایی این بازیکن و ایجاد اختلاف با امیر قلعه نویی تاثیر گذار بوده است گفت: چنین مسائلی صحبت ندارد و اینها مسائلی است که در رسانه ها مطرح می شود. نکونام از مدتها قبل می خواست از استقلال جدا شود.

وی در مورد اینکه آیا نکونام باید 100 هزار دلار با باشگاه استقلال بدهد گفت: چنین چیزی صحبت ندارد و در فدراسیون فوتبال قرارداد مشروطی از استقلالی ها نیست که بخواهیم این مسائل را مطرح کنیم.

نظری جویباری در پایان گفت: رضایت نامه جواد نکونام امروز از سوی باشگاه صادر خواهد شد.