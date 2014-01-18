خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: لبنان از جمله کشورهایی است که در دوره معاصر پس از اعلام موجودیت بعد از جنگ جهانی اول و کسب استقلال در طول جنگ جهانی دوم، گرفتار مشکلات عدیدهای در زمینه انسجام ملت خود، حول محور هویت ملی شده است. یکی از پایههای این مشکلات ساختار طایفهای مبتنی بر مذاهب گوناگون این کشور است که تاکنون بهانهای برای دخالت نیروهای بیگانه منطقهای و فرامنطقهای در آن شده است. موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی لبنان، عامل دیگری برای تقویت این دخالتها در کشور لبنان بوده و هست.
کشورهای منطقهای و قدرتهای فرامنطقهای به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و به بهانه ساختار طایفهای شکننده لبنان، نفوذ و دخالت مستمری را در این کشور داشتهاند و بدین سبب لبنان در عصر حاضر کمتر روی آرامش به خود دیده است. بنابراین بررسی مولفهها و عناصر تشکیلدهنده هویت ملی کشور لبنان و پژوهش در ساختار طایفهای آن در بستر تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مربوط، باعث شناخت هرچه بیشتر جامعه و گشودن دریچهای برای ارتباط مناسب با این کشور و حکومت آن، در عرصه سیاست خارجی میشود.
زبان، وضعیت نژادی، ساختار اجتماعی، دین و مذهب، حکومت فدرال، دیدگاههای رایج درباره موجودیت کشور لبنان، ارتباط تاریخی ایران و لبنان بر محور تشیع، ارزیابی عملکرد حزبالله به عنوان تجلی تفکرات و آرمانهای انقلاب اسلامی و ... از جمله موضوعاتی هستند که در کتاب «لبنان؛ هویت ملی و تاثیر آن بر روابط دو جانبه با ایران» مورد بررسی قرار گرفتهاند.
این کتاب 4 فصل اصلی دارد که اسامیشان به ترتیب عبارت است از: «مفهوم هویت ملی و مسئله موجودیت لبنان»، «مولفههای هویت ملی لبنان»، «تاثیرات مسائل هویتی بر جامعه لبنان» و «تاثیر ساختار جامعه لبنان بر روابط دو جانبه این کشور با ایران». در ادامه این فصول نیز منابع فارسی، انگلیسی و عربی کتاب به علاوه مصاحبهها، سایر منابع و نمایههای کتاب معرفی شدهاند.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
در هر حال، بعد از استقلال لبنان، حکومت شروع به تاسیس مدارس ملی و دولتی کرد و سال به سال پس از استقلال به تعداد این مدارس افزوده شد، اما باز هم تعداد آن در مقایسه با مدارس خصوصی کمتر بود. مشکل دیگری که در این زمینه پیش آمد، جنگ داخلی پانزده ساله لبنان بود، زیرا باعث شد اکثر این مدارس دولتی و ملی به دلیل جنگ تخریب شوند و این موضوع مشکل آموزشی را دوچندان کرد. پس از جنگ داخلی و بازسازی مناطق تخریبشده، مدارس یادشده، باز هم توانستند پذیرای دانشآموزان لبنانی باشند، اما این مدارس کفایت تعداد دانشآموزان لبنانی را نمیکنند و مدارس خصوصی کماکان با وضعیت سابق به فعالیت خود ادامه میدهند، گرچه تعداد مدارس دولتی و ملی نسبت به مدارس خصوصی بسیار افزایش یافته است....
این کتاب با 294 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قیمت 12 هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما