ایرانیها گرفتار بیماریهای نمکی/ تشریح وضعیت دارویی کشور در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه سلامت کشور در این هفته شاهد اخبار و رویدادهای گوناگونی بوده است که چکیده ای از مهمترین آنها را در گزارش پایان هفته مرور می کنیم.

ایرانیها بیش از اندازه نمک می خورند

دکتر زهرا عبداللهی رئیس واحد بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اعلام اینکه مصرف نمک در کشور 2 برابر میزان توصیه شده است، افزود: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که با کاهش میزان نمک به میزان 6 گرم در روز، میزان سکته‌های قلبی تا 24 درصد و بیماریهای قلبی عروقی تا 18 درصد کاهش می‌یابد.

وی افزود: بر اساس نتایج بررسیهای آگاهیهای تغذیه‌ای خانوارهای کشور که در سال 91 انجام شده، حدود 80 درصد خانوارها به صورت دائمی یا گاه‌ از نمکدان هنگام صرف غذا استفاده می‌کنند که بی‌تردید این موضوع یکی از عوامل فشار خون بالاست. همچنین 57 درصد زنان و 36 درصد مردان بزرگسال 60-45 سال کشور مبتلا به فشار خون هستند و روغن مصرفی 31 درصد بیش از میزان توصیه شده در سبد غذایی مردم است.

شایعترین سرطانهای زنان

دکتر فاطمه اصفهانی فوق تخصص خون و آنکولوژی، سرطان دهانه رحم را از جمله سرطانهای شایع زنان دانست و گفت: سرطان دهانه رحم زنان زیادی را دچار خود کرده اما خوشبختانه در چندسال اخیر واکسن آن کشف شده است.

وی، تزریق واکسن را بویژه به مادران توصیه کرد و گفت: عامل ایجاد سرطان دهانه رحم یک ویروس است که با تزریق واکسن می‌توان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد و به مادران برای دختران‌شان و همه زنان آن را توصیه می‌کنیم.

اصفهانی، سرطان تخمدان را یکی دیگر از سرطانهای شایع در ایران و جهان دانست که در تمام سنین از بعد بلوغ تا پایان عمر یک زن ممکن است اتفاق بیفتد.

به گفته وی، مسئله‌ای که سرطان تخمدان را از سایر انواع سرطان خطرناک‌تر می‌کند علائم مبهم بیماری است. این بیماری تنها در کسانی زود تشخیص داده شده که خودشان با علائم بیماری آشنا بوده و به محض بروز علائم مراجعه کرده‌اند، اما در بقیه بیماران معمولا به علت مراجعه دیرهنگام سرطان در مراحل پیشرفته‌تری مورد درمان قرار می‌گیرد.

زمان اعلام تعرفه های پزشکی 93

دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، بر تصمیم گیری و اعلام هرچه سریعتر رقم واقعی تعرفه ها تاکید کرد و گفت: کارگروه تعرفه ها حداکثر تا نیمه اول بهمن ماه موظف است رقم واقعی تعرفه ها را در بخشهای دولتی و خصوصی اعلام کند.

وی، بررسی کتاب تعیین ارزش نسبی خدمات سال 89 را مورد اشاره قرار داد و از مسئولان نظام پزشکی و بیمه ها خواست تا با بررسی مجدد این کتاب نسبت به برآورد دقیق ارزش نسبی خدمات اقدام نمایند.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به اهمیت کارگروه دارو گفت: دارو موضوع مهمی است که به طور مستمر و همیشگی باید مورد توجه قرار گیرد و بنابراین، این کارگروه باید تداوم داشته و همیشگی باشد.

توزیع دو قلم داروی کمیاب در داروخانه ها

مهندس محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو از توزیع دو قلم دارویی که در 3 ماه گذشته کمیاب شده بود، خبر داد و گفت: دو قلم داروی "فسفات سندوز" و "کلردیاز پوکساید"، در حدود 3 ماه پیش دچار کمبود شده بود که این وضعیت در حال حاضر برطرف شده است.

وی با تاکید بر اینکه این دو قلم دارو به میزان کافی وجود دارد و هیچ حالت هشداری وجود ندارد، افزود: البته این احتمال وجود دارد که با توجه به کمبود ماههای گذشته، حرص و ولع وجود داشته باشد که هم داروخانه ها و هم مصرف کنندگان، بیشتر این داروها را تهیه کنند.

همچنین مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، کمبود داروهای بیماران تالاسمی را مربوط به یک استان ندانست و گفت: کمبود دارو برای بیماران تالاسمی در کشور وجود دارد و این مشکل، تنها مختص مازندران و بیماران تلاسمی این استان نیست.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین مشکلات دارویی بیماران تالاسمی مربوط به به آن دسته از اقلام دارویی است که از طرف کشورهای خارجی مورد تحریم واقع شده اند، افزود: راه حل فعلی و بهتر، این است که پزشکان، بیماران خود را ترغیب نمایند تا از داروهای خوراکی استفاده کنند. چرا که داروهای خوراکی ساخت داخل، کیفیت بسیار خوبی دارند.

خطرات حذف بودجه بهداشت باروری

دکتر سیدموید علویان رئیس شبکه هپاتیت کشور با انتقاد از حذف بودجه بهداشت باروری در وزارت بهداشت، اظهارداشت: این وضعیت به بروز بیماریهای ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی منجر می شود.

وی با بیان این مطلب که بنده نه طرفدار کاهش جمعیت و نه افزایش جمعیت هستم، گفت: آنچه مسلم است اینکه بودجه‌هایی که قبلا در زمینه بهداشت باروری و کنترل جمعیت و مشاوره هزینه می‌شد و میلیاردها تومان وزارت بهداشت برای خرید وسایل پیشگیری و آموزش هزینه می‌کرد، در حال حاضر قطع شده است.

رئیس شبکه هپاتیت کشور ادامه داد: تمام این بودجه‌هایی که برای وسایل پیشگیری هزینه می‌شد برای کنترل جمعیت نبود بلکه برای کنترل رفتارهای پرخطر در جامعه بوده است.

وضعیت مرگهای قلبی در ایران

دکتر فریدون نوحی رئیس انجمن قلب و عروق ایران هورمونهای زنانه را تا سن یائسگی عامل محافظت کننده زنان در برابری بیماریهای قلبی و عروقی معرفی کرد و گفت: بیشترین علت مرگ و میرها در کشور ما ناشی از ابتلا به بیماری قلبی و عروقی است و مرگ 38 درصد ایرانیان بر اثر این بیماریها رقم بسیار بالایی محسوب می شود.

وی اضافه کرد: البته این مسئله مختص کشور ما نیست و در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا وضعیت به همین شکل است اما نکته اینجاست که در کشورهای پیشرفته ای نظیر فنلاند، انگلیس و آمریکا با رعایت برخی اقدامات پیشگیرانه این روند رو به کاهش است اما در کشور ما به دلایل مختلف از جمله تغییر نسبت هرم سنی و پیر شدن جمعیت، آمارها روند افزایشی دارد.

نوحی ادامه داد: هر چند فاکتورهای خطر در بروز بیماریهای قلبی و عروقی و مرگ ناشی از آنها نسبت به گذشته افزایش یافته است اما نمی توان در این زمینه، تشخیص های بهتر و زودهنگامی که به واسطه پیشرفت علوم و تجهیزات پزشکی صورت می گیرد، را نادیده گرفت.

مشاور وزیر بهداشت نسبت خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی را در مردان چندین برابر زنان خواند و افزود: این نسبت تا پیش از سن یائسگی در زنان به واسطه هورمونهای مترشحه عامل محافظت کننده محسوب می شود اما پس از یائسگی این نسبت خطردر بین مردان و زنان تقریباً مشابه می شود.

وضعیت دارویی کشور در سال آینده

دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت: دولت 24 هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکلات دارویی کشور در سال آینده به دارو اختصاص داد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات دارویی کشور ناشی از تحریمهای ظالمانه و بخشی دیگر سوء مدیریت است، افزود: تحریمها مستقیما تامین و تدارک داروی کشور را دچار وقفه کرده است به نحوی که شرکتهای دارویی خارجی نه اینکه از فروش دارو به ایران منع شده باشند بلکه تحت فشارها و سختگیری های آمریکا و کشورهای غربی و همچنین محدودیتهای ایجاد شده در خصوص تبادل پول و مشکلات پیرامونی آن، عطای مبادله و معامله با ایران را به لقایش بخشیدند و از این بابت با مشکلاتی در کشور مواجه شدیم.

دیناروند گفت: در حال حاضر مردم به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج با گرانی و کمبود دارو مواجه هستند که در این خصوص سیاستهای کوتاه مدتی را در نظر داریم تا با تدابیری از جمله مذاکره با بیمه ها و اصلاح پوشش بیمه ای آنها افزایش قیمت ها را جبران کنیم به نحوی که پرداختی بیماران خاص نسبت به سال گذشته تغییری نکند

وی با با بیان اینکه با عزم جدی و برنامه های کوتاه مدت دولت آرامش به بازار دارو باز خواهد گشت و افزایش قیمت داروهای بیماران خاص و صعب العلاج جبران خواهد شد، افزود: خوشبختانه در بودجه سال 92 اعتبارات لازم برای جبران افزایش قیمت دارو پیش بینی شده است یعنی مابه التفاوت قیمت کنونی دارو نسبت به سال گذشته را وزارت بهداشت تامین خواهد کرد تا در نهایت بیمار قیمت سال گذشته داروی مصرفی خود را پرداخت کند.

عوارض پشت میزنشینی کارمندان

دکتر محمد رازی رئیس انجمن جراحی زانو، آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی با اشاره به بروز مشکلات استخوان و مفاصل در میان کارمندان، پیشنهاد کرد که ادارات به وسایل ورزشی مجهز شوند و به کارمندان خود اجازه بدهند مقاطعی از روز را به ورزش اختصاص دهند.

وی با اشاره به شیوع کمردرد در میان مردم اظهار داشت: شغل کارمندی و پشت میزنشینی برای سلامت بدن خوب نیست با این حال برخی کارمندان ما دو شیفت و سه شیفت کار می‌کنند.

رازی ادامه داد: اگر بگوییم کارمندان باید بروند در منزل یا فضاهای سبز ورزش کنند شاید راهکار چندان موثر و راهگشایی نباشد، چون به قدری مشکلات زندگی زیاد است که چنین فرصت‌هایی کمتر به آنها دست می‌دهد.