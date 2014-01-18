سلامت اصفهانی ها دستخوش سودرسانی قرار گرفته است

محسن صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلودگی های پایان ناپذیر هوای اصفهان اظهار داشت: جای تاسف دارد که آلودگی هوای اصفهان در طول ماه گذشته حتی به دو برابر بیشتر از شهر تهران رسید و از مرز هشدار و بحران رد شد اما مسئولان از این موضوع با بی تفاوتی رد شدند.



وی با اشاره به آلودگی بالای کنونی هوای اصفهان افزود: رفع این مشکل به شکل بنیادی نیازمند اقدامات پیشگرانه و درمانی در کنار یکدیگر است و مسئله نخست در حوزه پیشگیری توجه به پیشگیری از اهدای مجوزهای غیر حقیقی به برخی صنایع آلاینده در اصفهان است که به نظر می رسد برخی از آنها با لابی هایی خود را از اتهام آلایندگی مبرا کرده اند.



صنایع اصفهان به عنوان تنها مورد استثنایی در جهان آلایندگی ندارند



نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به یقین صنعت در ذات خود آلاینده است اما این آلایندگی باید در حد استاندارد باشد، افزود: اصفهان تنها شهر کشور است که نیروگاه های آن بدون استثناء در تمام طول سال از 80 درصد مازوت به عنوان سوخت استفاده می کنند و مشخص نیست مردم اصفهان در دیدگاه مسئولان چه تفاوتی با دیگر مردم کشور دارند و شاید هم مسئولان تصور می کنند صنایع اصفهان به عنوان تنها مورد استثنایی در جهان آلایندگی ندارند.



وی با تاکید بر میزان بیش از حد استاندارد بیماری های قلبی عروقی و تنفسی در اصفهان ابراز داشت: کارخانه‌های ذوب آهن، سیمان سپاهان فولاد، پالایشگاه اصفهان و نیروگاه شهید منتظری واقعاً آلاینده هستند و با توجه به اینکه ایران منابع گازی فراوانی دارد به عنوان نخستین راهکار درمانی باید صنایعی که مازوت استفاده می کنند هر چه سریع تر سوخت خود را به گاز تغییر دهند.



نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه برخی مسئولان استان در این زمینه که صنایع اصفهان تنها 10 درصد آلایندگی استان را تولید می کنند، تصریح کرد: این حرف مصداق همان ضرب المثل معروف "دم خروس" است چرا که تنها چهار مرکز صنعتی بزرگ در کشور داریم که استان اصفهان جزو بزرگ ترین آنهاست و در سراسر استان آثار این آلایندگی به وفور مشاهده می شود.



وی با اشاره به اینکه آمار و ارقام گویای روند کاهش برخی از مشکلات آلایندگی صنایع است اما در صحنه عمل فعالیت شاخصی رخ نداده است، اضافه کرد: نکته مهم این است که این صنایع آلاینده ارزش افزوده قابل توجهی نیز برای مردم اصفهان ندارد و تنها سلامت مردم اصفهان دستخوش سودرسانی به دیگر افراد قرار گرفته است و این در حالی است که هیچ عقل سلیمی رسیدن به فواید صنعت به ازای در خطر قرار گرفتن مردم را تایید نمی کند و در دین اسلام نیز سلامتی بر تمام مسایل دیگر ارجحیت داده شده است.

به گزارش مهر، شاخص آلودگی هوای اصفهان طی هفته های گذشته به 307 رسید و از مرز بحران نیز رد شد اما هیچ گونه اقدام و حتی اطلاع رسانی در این زمینه از سوی مسئولان شاهد نبودیم.

هم اکنون نیز شاخص آلودگی هوای اصفهان 231 و در مرحله خطرناک است.

